V nekaterih najbolj odročnih delih Afrike slaba infrastruktura onemogoča dostavo krvi za transfuzijo. Pred nekaj leti se je ameriško podjetje Zipline iz Silicijeve doline domislilo načina, kako v te predele dostavljati kri. Idejo, ki je zorela nekaj časa in zahtevala precej usklajevanja na področju zakonodaje, so pred letom dni uresničili. Sedaj za dostavo krvi v najbolj odmaknjene predele Ruande skrbijo droni. V bližnji prihodnosti bodo droni kri dostavljali tudi v Tanzaniji.

Dostava krvi v petnajstih minutah, na dan lahko rešenih do sto življenj

V distribucijskem centru je 15 dronov, izdelanih posebej za dostavljanje krvi. Naenkrat lahko preletijo do 150 kilometrov in prenašajo poldrugi kilogram težek tovor. Bolnišnice z sms sporočilom naročijo kri, ki jo dron iz distribucijskega centra do bolnišnice dostavi v približno petnajstih minutah.

Direktor podjetja Zipline Keller Rinauldo pravi, da lahko njihovi droni opravijo do sto dostav krvi na dan, kar potencialno pomeni sto rešenih življenj. Dostava krvi v najbolj odročne predele rešuje predvsem matere, ki ob porodu izgubijo veliko krvi. Obporodne krvavitve in pomanjkanje krvi za transfuzijo sta sicer glavna vzroka za visoko smrtnost porodnic v Ruandi.

Po poročanju portala The Verge je podjetje Zipline od lanskega oktobra v Ruandi opravilo 1400 poletov in dostavilo 2600 pakiranj krvi. Približno polovica dostav je namenjena porodnicam, tretjina pa otrokom, mlajšim od pet let, ki bolehajo za malarijo.