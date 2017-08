Za ljudi, ki vodijo velika podjetja in hkrati sodelujejo pri več projektih, je ključno, da so organizirani in znajo pravilno razporediti svoj čas. Četudi naše delovno mesto ne vključuje vodenja podjetja z več sto zaposlenimi in je delo morda precej rutinizirano, lahko ponotranjimo nekaj uporabnih napotkov najbolj uspešnih ljudi na svetu.

Posamezen dan samo za določeno vrsto opravkov Če kdo želi na sestanek z izvršno direktorico Pinteresta Li Fan mora vedeti, da ga ta zelo zaposlena ženska lahko sprejeme samo ob petkih. Fanova namreč opravke razporeja glede na dan v tednu: ponedeljki so za večje sestanke, torki pa za individualne. Ob sredah in četrtkih so na sporedu spontani sestanki glede tekočih zadev v podjetju, ob petkih se srečuje z zunanjimi ljudmi. Dnevna opravila ima tako razdeljena zato, ker ji prilagajanje na nov opravek vzame preveč časa. »Na ta način porabim manj časa za miselne preskoke med različnimi konteksti sestankov,« je svoj sistem razložila za BBC.