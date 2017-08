V številnih zahodnih državah, kjer se dohodki posameznikov večajo, prihaja do fenomena, ki so ga pri BBC poimenovali »časovna sestradanost«. Slednjo povzroča preveč vsakodnevnih obveznosti in pomanjkanje prostega časa.

V raziskavi, kjer so sodelujoče spraševali, koliko denarja porabijo za »kupovanje časa«, je sodelovalo 6.000 odraslih – med njimi tudi 800 milijonarjev – iz Kanade, ZDA, Nizozemske in Danske. Izsledki raziskave kažejo, da manj kot tretjina vprašanih denar porablja (tudi) tako, da si z njim kupuje prosti čas – je pa ta tretjina poročala o večjem zadovoljstvu s svojim življenjem kot ostali.

V nadaljevanju raziskave je sodelovalo 60 delovno aktivnih Kanadčanov: prvi vikend so jim dali navodilo, naj 35 evrov zapravijo za »kupovanje prostega časa«. Ljudje so naročili dostavo hrane, namesto, da bi jo pripravili sami in plačali čistilnemu servisu, da jim počisti stanovanje. Naslednji vikend so po navodilih raziskovalcev enako vsoto denarja porabili za materialne dobrine – kupovali so oblačila, knjige in podobno. Rezultati raziskave, ki so bili objavljeni v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, so pokazali, da zapravljanje denarja v zameno za prosti čas prinaša večje zadovoljstvo kot kupovanje materialnih dobrin, saj zmanjšuje s pomanjkanjem časa povezan stres.

»V več raziskavah smo ugotovili, da so ljudje, ki si z denarjem kupijo prosti čas, srečnejši - dosežejo večje zadovoljstvo,« je za BBC povedala Elizabeth Dunn, profesorica psihologije z Univerze Britanske Kolumbije v Kanadi. »Če v vašem življenju obstaja kakšno opravilo, ki ga zares ne marate in obstaja možnost, da ga nekdo za plačilo opravi namesto vas, storite to,« še dodaja Dunnova.