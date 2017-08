Lee gre na hladno zaradi korupcije; obtožen je podkupovanja v aferi, ki je z oblasti odnesel nekdanjo predsednico južne Koreje Park Geun-hye. Okrožno sodišče v Seulu ga je spoznalo za krivega podkupovanja in krive prisege. Njegovi odvetniki so napovedali pritožbo.

Po mnenju sodišča je kriv podkupovanja predsedničine zaupnice Choi Soon-sil v zameno za politične usluge. Ena od teh uslug naj bi bila tudi podpora za to, da je po srčnem napadu svojega očeta leta 2014 postal naslednik imperija.

Skupna vrednost podkupnin, izplačanih iz Samsungove blagajne, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP znašala 43,3 milijarde vonov (okoli 32 milijonov evrov).

V tem primeru so bili poleg Lee Jae-yonga na do štiriletne zaporne kazni obsojeni še štirje vodilni predstavniki Samsunga. Za Leeja je sicer tožilstvo zahtevalo 12 let zapora, za tri soobtožene desetletne zaporne kazni, za enega pa sedemletno.

Podpredsednik Samsunga je na zaslišanju trdil, da ni imel vloge pri odločanju v skupini in da je »večinoma poslušal druge vodilne člane podjetja«. Njegovi odvetniki so dejali, da so obtožbe neutemeljene, obtoženci pa po njihovih besedah niso v zameno za donacije ničesar zahtevali, zato so že napovedali pritožbo.