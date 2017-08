Samsung je včeraj v New Yorku predstavil svojega najnovejšega paradnega konja v svetu mobilnikov galaxy note 8. Med uro dolgo predstavitvijo je južnokorejsko podjetje poskušalo spomniti na tradicijo inovacij, ki jih je v svet pametnih telefonov vnesla njegova serija galaxy note. V otvoritvenem videu pa so ob ganljivi glasbeni spremljavi predstavili tudi kolaž tolažilnih in vzpodbudnih odzivov po lanskem neposrečenem galaxy note 7, ki je bil zaradi tehničnih težav z baterijo in samovžigov umaknjen iz prodaje. Podjetje se je v istem videu zahvalilo za zvestobo znamki tudi po lanski pr katastrofi. Da se podobno ne bi ponovilo tudi z galaxy note 8, pa so že pri galaxy s8 uvedli stroge varnostne preglede baterij.

Največji zaslon v seriji galaxy note Morebitne kupce bo na vodo in prah odporni samsungov galaxy note 8 sicer poskušal prepričati z lepim dizajnom sprednje strani. Leva in desna stran zaslona sta zopet ukrivljeni z zaslonom od roba do roba, tanek rob pa ostajata nad in pod zaslonom. Diagonala super AMOLED zaslona je s 160,5 milimetri precej večja od 140 milimetrov pri galaxy note 7, ločljivost pa je 2960 x 1440 pik, s 521 pikami na palec. Z velikostjo telefona želi Samsung prepričati predvsem tiste, ki telefon uporabljajo kot orodje za delo. Velik faktor pri tem je v tudi telefon vključeno pisalo, ki zaslone serije note spremeni v beležko. Ena od novosti na tem področju je zmožnost, da si na ugasnjenem zaslonu s pisalom ustvarite do 100 strani obvestil. Med novostmi, ki jih je izpostavil Samsung, je tudi dvojna kamera na hrbtni strani telefona. Čeprav je kombinacija dveh kamer že nekaj časa standardna oprema v mobilnikih, je galaxy note 8 prvi Samsungov telefon, ki se bo lahko pohvalil tudi s tem. Natančneje z 12 MP širokokotno kamero in 12 MP teleobjektivom, sprednja kamera pa bo premogla 8 MP ločljivosti. Izpostaviti pa gre še, da obe hrbtni kameri premoreta stabilizator slike, kar zagotavlja precej boljše fotografije, ki so nastale v gibanju. Samsung je na predstavitvi ponudil primerjavo med fotografijo posneto z iphone 7+ in galaxy note 8, razlika pa je bila več kot očitna. Pri tem je treba opomniti, da so obe sliki izbrali pri Samsungu, tako da ne škodi, če razliko vzamemo s ščepcem soli, prepričljivo boljša pa je delovala tudi primerjava videoposnetkov zajetih z omenjenima telefonoma. Pohvaliti gre tudi zmožnost, da v fotografijah lahko ročno nastavljamo intenzivnost zameglitve ozadja, s čimer še bolj poudarimo del, ki smo ga želeli izostriti.