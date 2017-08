V primeru pritožbe umik Magne Steyr?

»Če pritožbe zoper izdano okoljevarstveno soglasje ne bo, bo lahko Magna zaprosila za gradbeno dovoljenje in bo časovnica pod streho. V primeru pritožbe pa se bojim, da se bo umaknila, saj bi to postopke zavleklo najmanj za tri mesece,« ocenjuje državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti. Sam v Magnin projekt še vedno verjame in poudarja, da se ga je ta avstrijsko-kanadska družba lotila zares »profesionalno, njena proizvodnja je varna, zaščitni ukrepi pa korektno narejeni«. Glede na to, da so vsi lastniki zemljišč, na katerih naj bi Magna gradila v prvi fazi, že podpisali pogodbe o njihovi prodaji, se postavlja vprašanje, kaj bo s temi zemljišči, če se Avstrijci umaknejo. »To območje bo proizvodna cona in ga bomo intenzivno tržili, če v petih letih ne najdemo investitorja, pa bodo zemljišča znova namenjena kmetijski rabi,« odgovarja Cantarutti.