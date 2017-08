Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes prejelo dopis predsednika uprave Magne Steyr Güntherja Apfalterja, v katerem Magna sporoča, da skrbno spremljajo medijsko poročanje v Sloveniji glede načrtovane investicije v občini Hoče-Slivnica in načrtovane pritožbe nevladnih organizacij na izdano okoljevarstveno soglasje.

»Ob tem znova poudarjajo, da so se v vsakem trenutku pripravljeni z vsakomur sestati, dodatno pojasniti vse parametre, ki so morda še vprašljivi za posamezne nevladne organizacije, in še enkrat zelo jasno izpostavljajo, da tovarna, ki je predvidena v Sloveniji, presega zakonsko določene okoljske standarde,« je v izjavi za medije v Ljubljani danes povedal Cantarutti.

Ministrstvo noče pritiskati na nevladne organizacije

Ob tem pa Magna »zelo jasno« tudi sporoča, da bi jo verjetno vsakršna pritožba na okoljevarstveno soglasje prisilila v iskanje novih rešitev. »Razumemo, da je projekt v Sloveniji s tem zaključen,« je pojasnil državni sekretar.

Kot je zatrdil, ministrstvo z izjavo noče pritiskati na nevladne organizacije - nekatere med njimi so napovedale pritožbo na okoljevarstveno soglasje. Jih je pa še enkrat - tako kot Magna - povabil k dialogu in iskanju alternativnih rešitev. Med drugim jih je pozval, naj se vključijo v neodvisno partnerstvo, ki sta ga predlagala nekdanja župana Maribora Alojzij Križman in Boris Sovič, sprejela pa ga je tudi Magna, ki bi izvajalo monitoring v času gradnje in obratovanja Magninega obrata.

»Delovanje nevladnih organizacij je dobrodošlo in tudi pod vplivom njihovih mnenj in pripomb je prišlo do sprememb tudi pri pripravi tega projekta, ki so bile vnesene v okoljevarstveno soglasje. Ne moremo pa podpirati tistih, ki so v tej vnemi pripravljeni iti tako daleč, da ogrozijo sam projekt,« je dejal Cantarutti.

Državni sekretar je ob tem znova izrazil prepričanje, da gre za investicijo, ki jo potrebuje ne le Štajerska, ampak celotna Slovenija. Ne gre le za 404 delovna mesta, ki jih prinaša prva faza projekta - tečejo tudi že določeni postopki v zvezi z drugo fazo, ki obljublja še 1500 zaposlitev, je poudaril. Magnino investicijo vidi tudi kot pomembno priložnost za avtomobilski grozd v Sloveniji.

Pomislekov glede dejstva, da bi Magna sama posredovala podatke za izvajanje neodvisnega monitoringa, pa Cantarutti ni naslovil.