Če v pestri izbiri podobnih si artiklov raje izberete tistega, katerega embalaža je opremljena s podobami človeških obrazov, je zelo možno, da trpite za osamljenostjo. Tako vsaj pravijo raziskovalci, ki so izsledke najnovejše raziskave s področja socialne psihologije objavili v znanstveni reviji European Journal of Social Psychology.

Profesorica marketinga na univerzi v Oregonu Bettina Cornwell je prepričana, da vizualni elementi močno pripomorejo k uspešnosti blagovne znamke. »Podobe obrazov na stvareh lahko na nek način pri ljudeh zapolnijo praznino zaradi pomanjkanja stika z drugimi človeškimi bitji,« je za portal Quartz strnila glavno ugotovitev raziskave.

Osamljeni vidijo obraze tudi tam, kjer jih ni

V prvem koraku raziskave so raziskovalci pripravili 18 risb: na nekaterih od njih so bili jasno upodobljeni človeški obrazi, na drugih ne. Raziskovalci so si izmislili fiktivna imena blagovnih znamk in pripadajočih sloganov. Sodelujočim so nato postavljali vprašanja o znamkah, risbah in njih samih.

Po rezultatih sodeč je ljudem blagovna znamka precej ljubša, če so v njeno vizualno podobo vključeni človeški obrazi. Prepoznali so tudi jasno povezavo med tendenco po prepoznavanju obrazov na risbah, kjer jih v resnici ni bilo, in osamljenostjo.

V nadaljevanju so raziskovalci 45 steklenic vina razvrstili v sedemstopenjsko lestvico. V prvi kategoriji so bili tiste steklenice, na katerih je obraz najbolj prepoznaven, v sedmi pa steklenice, na katerih je obraz zelo težko ali nemogoče zaznati. Ugotovili so, da so ljudem precej ljubše steklenice, na katerih so človeški obrazi jasno razvidni.