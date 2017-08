Pester slovenski tekmovalni dan, na vodo so morali vsi slovenski reprezentanti in reprezentantke, sta najbolj uspešno končali srebrni z letošnjega evropskega prvenstva v Plovdivu Ponomarenko Janićeva in Ostermanova. Slovenki sta že pred tekmovanjem napovedali odločen boj za prvo mesto v skupini.

»Naredili sva tako, kot sva se dogovorili. Odločen start in napad na prvo mesto, ki je iz skupine edino vodilo neposredno v finale. To nama je uspelo in že na polovici proge sem videla, da bo šlo brez težav, zato sva lahko ritem malo spustili. Glede na čase bosta v finalu Nemki tisti, s katerima se bova udarili za zadnjo stopničko na zmagovalnem odru,« je po tekmi dejala Janićeva.

Koprčanko sicer v petek čaka še predtekmovanje na 200 metrov, tako da bosta veslačici danes popoldan najverjetneje opravili le lažji trening. »Nisem se še odločila, ali bom naredila trening v enosedu ali bova šli na vodo skupaj, zaenkrat pa gre vse tako kot mora.«