Pred kajakaši in kanuisti na mirnih vodah je še vrhunec sezone – svetovno prvenstvo v Račicah na Češkem. Slovenska reprezentanca se na tekmovanje, ki bo od četrtka do nedelje, odpravlja z velikimi pričakovanji. Špela Ponomarenko Janić je bila na odru za zmagovalce na vseh sedmih tekmah v letošnji sezoni. Na evropskem prvenstvu v Plovdivu si je Ponomarenkova priveslala dve kolajni: na 200 metrov je v kajakaškem enojcu osvojila bron, na 500 metrov pa v dvojcu skupaj z Anjo Osterman še srebrno kolajno. Potem ko je bila desetletje osamljena v reprezentanci, je očitno dobila novo energijo, ko sta se ekipi priključili mladi tekmovalki Anja Osterman in Mija Medved.

Največje odkritje je kajakaški dvojec, v katerega je trener Stjepan Janić posedel svojo ženo Špelo Ponomarenko in Anjo Osterman, ki sta se takoj začeli uvrščati med prve tri. »Ko sva pozimi na pripravah prvič sedli skupaj v čoln, ni nič kazalo, da bova tako uspešni. Bilo je toliko težav, da sem Stjepana vprašala, ali je prepričan, da bova sploh nadaljevali. Bilo je zelo mučno, najini tehniki veslanja sta bili popolnoma različni. Nikakor nisem razumela, zakaj je Stjepanu dvojec tako všeč, zakaj sploh morava biti skupaj. Ko sva se postavili na start tekme na 500 metrov, sem dvomila, da se bova sploh privlekli do cilja. A očitno je v takšni kombinaciji videl potencial. Ko smo se vrnili domov, je bilo že na prvem treningu veliko boljše kot v Avstraliji. Vedno bolj sva usklajeni, vse manj je kritičnih trenutkov,« je pojasnila 35-letna Špela Ponomarenko Janić. Je tudi mama sina Adama, ki jo v družbi babice spremlja na večini treningov in tekmovanj. Njena partnerica v čolnu Anja Osterman je deset le mlajša, a razlika v letih ni težava, ampak sta uspešno povezali izkušnje in mladostniško brezskrbnost.

»Ko sva se usedli skupaj, je bilo veliko upanja, da bova uspešni, nikakor pa nisva pričakovali kolajne. Bila sem pod hudim pritiskom, saj sem se morala naučiti veliko. Vse, kar sem se naučila v preteklih letih, je moral trener popraviti. V Avstraliji sem bila tudi sama skeptična, ali bom dovolj pripravljena za nastopanje v dvojcu. A tudi ko se nisva ujeli najbolje, so bili časi še vedno zelo dobri. Očitno sva se dovolj dobro ujeli, da osvajava kolajne,« je dodala Anja Osterman.

Trener Stjepan Janić je od prvega dne verjel v dvojec, zato je naročil nov čoln, še preden je o ideji obvestil nadrejene. »Ostermanova je izjemen talent, a v preteklosti je veliko stvari delala narobe, zato ni napredovala. Ko smo začeli delati skupaj, je že v prvem mesecu začutila napredek in dobila nov zagon. Če bo šlo tako naprej, bomo imeli za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu možnost za več kombinacij v čolnih,« je poudaril trener Stjepan Janić, ki je zaradi omejenih finančnih sredstev deklica za vse, zato se mora znajti na različne načine in poskrbi za marsikatero inovacijo. Uspeh se gradi na znanju, občutkih in medsebojnem zaupanju v ekipi. »Dobro smo trenirali, bolje sva pripravljeni kot na evropskem prvenstvu. Če pokaževa vse, kar znava, bova uvrščeni pri vrhu,« je pred svetovnim prvenstvom optimistična Ponomarenkova.