Rezultati študije, ki jo je po naročilu SDH naredila družba McKinsey, za upravo družbe Luka Koper niso obremenjujoči, nasprotno, pokazali so, da Luka Koper posluje dobro, a da bi v prihodnosti lahko poslovala še boljše. Študija sicer daje iztočnice, kako izboljšati poslovanje, in jo bo nadzorni svet obravnaval na naslednji seji (30. avgusta), je po seji nadzornega sveta povedal predsednik nadzornikov Rado Antolovič.

»Če uprava dela odlično, naj tako dela. Če dela dobro, poglejmo, kako bi lahko delala odlično. Če tega ne more, pa najdimo ljudi, ki bodo delali bolje,« je rekel Antolovič. Poudaril je, da načeloma ni zagovornik pogostih menjav uprave, saj to ni dobro za družbo. »Zanimajo me samo rezultati. Mislim pa, da lahko Luka Koper dela bolje.« Zanikal je, da bi nanj kdor koli pritiskal, naj (ne) zamenja upravo.

Luko Koper so primerjali s konkurenco Poročali smo že, da je Rado Antolovič razpravo o omenjeni študiji najprej umestil na točko dnevnega reda seje nadzornega sveta, nato pa dnevni red spremenil in to točko z njega umaknil. Po seji nadzornega sveta sta članici uprave Slovenskega državnega holdinga Lidia Glavina in Nada Drobne Popović nadzornikom predstavili rezultate študije. »Svoje delo smo opravili kot upravljavec premoženja. Naročili smo študijo in jo danes predstavili nadzornikom ter imeli konstruktivno debato,« je po sestanku skopo dejala Lidia Glavina, predsednica uprave SDH. Pozneje so iz SDH še sporočili, da so v študiji – ta je stala 91.000 evrov – Luko Koper primerjali z drugimi konkurenčnimi družbami, temelji pa na javno dostopnih podatkih ter internih analizah panog, ki jih pripravlja svetovalna hiša McKinsey. »SDH je študijo naročil za interne potrebe za učinkovito upravljanje naložbe v Luki Koper (in Krki), sicer pa bi kateri koli delničar obeh družb lahko naredil podobno študijo,« so še dodali v SDH, kjer tudi pričakujejo, da bosta uprava in nadzorni svet temeljito proučila ugotovitve študije, SDH pa bo v pomoč pri oblikovanju pričakovanj v Letnem načrtu upravljanja za kapitalsko naložbo.