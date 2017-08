Med več kot 150 kandidati so bili izbrani še Izraelec Mickey Berkowitz, Novozelandec Pero Cameron, Razija Mujanović iz Bosne in Hercegovine in Latvijec Valdis Valters.

Ameriško sanjsko moštvo je leta 1992 v Barceloni osvojilo zlato olimpijsko medaljo. ZDA so tedaj prvič nastopile na olimpijskem turnirju z igralci lige NBA. Ekipa velja za najboljšo v zgodovini košarke. V njej so bili legendarni igralci Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone in David Robinson, ki je član hrama že od leta 2013.