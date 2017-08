Tako se je končala ena glavnih ugank poletja v najmočnejši košarkarski ligi. Kyrie Irving je bil namreč tisti, ki je po koncu sezone zahteval spremembo statusa v Clevelandu oziroma odhod v drugi klub, saj pri Cavs ni želel več igrati v senci prvega zvezdnika LeBrona Jamesa.

»Kyrie je eden najboljših strelcev v ligi. Dokazal se je na mnogih velikih tekmah; ima šampionski prstan, zlato medaljo z olimpijskih iger in štirikrat je bil udeleženec tekme All Stars. Mislimo, da so njegova najboljša leta še pred njim,« pravi športni direktor Bostona Danny Ainge.

Solastnik 17-kratnih prvakov Wyc Grousbeck se je zahvalil odhajajočim, ki so bistveno pripomogli, da je Boston v minuli sezoni osvojil prvo mesto na vzhodu. »Isaiah in Jae sta velik del naših uspehov in večno bosta ostala v naših srcih.«

Petindvajsetletni Irving (v prejšnji sezoni povprečje 25,2 točk, 5,8 podaj) ima veljavno pogodbo, vredno 60 milijonov dolarjev, še tri leta, Thomas, ki je bil tretji strelec sezone (28,9 točk), pa bo naslednje poletje prost igralec.