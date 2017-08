Že res, da je slovenska košarkarska reprezentanca v soboto v Tel Avivu igrala drugo pripravljalno tekmo v dveh dneh in da so bili Turki spočiti, saj je bila to njihova prva. A nov poraz, drugi zaporedni in tretji na zadnjih štirih tekmah, selektorju Igorju Kokoškovu enajst dni pred prvim obračunom na evropskem prvenstvu proti Poljski ne pusti mirnega spanca. Čeprav je jasno, da gre še vedno za pripravljalno obdobje, da je srbski strokovnjak v iskanju odgovorov eksperimentiral z različnimi peterkami in da tokrat še ni računal na Vlatka Čančarja, ki je sicer saniral poškodbo gležnja, ter Sašo Zagorca, ki ga mučijo bolečine v hrbtu, bi morala slovenska izbrana vrsta proti nasprotnikoma, ki ne spadata v širši krog favoritov za kolajne, prikazati napredek v igri. A ga ni. Reprezentanti so po včerajšnjem povratku v Ljubljano danes prosti, v četrtek pa jih v Stožicah najprej čaka obračun s Hrvaško, naslednji dan pa z istim nasprotnikom še za zaprtimi vrati.

»Igra Slovenije je vedno temeljila na agresivnosti in hitrosti,« je, od kar je selektor, večkrat poudaril IgorKokoškov. A ne agresivnosti ne hitrosti v pripravljalnem obdobju na evropsko prvenstvo za zdaj ni na pretek. Zaradi slabe obrambe nasprotniki Slovenije pogosto prihajajo do neoviranih metov, zaradi česar je veliko pomanjkanje protinapadov ter s tem lahkih točk. V dosedanjih sedmih pripravljalnih obračunih je reprezentanca povprečno na tekmo prejela 76,3 točke, kar je preveč. V napadu slovenska igra močno bazira na metih za tri točke, a je odstotek zadetih metov za zdaj slab. Ob povprečno skoraj 26 poizkusih za tri na tekmo je Slovenija 30,4-odstotno uspešna, tradicionalno pa pešajo še prosti meti (66,2-odstotna uspešnost). Medtem ko je obramba predvsem stvar želje in komunikacije, je slabša natančnost pri metih za moštva v pripravljalnem obdobju nekaj, kar ni nevsakdanje. Kokoškovu je tako lahko v uteho, da je njegovo moštvo kljub omenjenim težavam pri vseh treh dosedanjih porazih klonilo z minimalno razliko. Proti Hrvaški za štiri, proti Izraelu za pet in proti Turčiji za dve točki.

»Težka tekma, ki pa je prišla ravno v pravšnjem trenutku. Na njihovo obrambo nismo našli pravega odgovora, na drugi strani pa dobili veliko lahkih košev, kar nas je stalo zmago. V napadu moramo popraviti še veliko stvari, tudi v obrambi nam v prvem polčasu ni šlo, v drugem pa smo jo popravili in imeli nekaj odličnih minut. Proti koncu smo ujeli ritem, Turke ujeli in bi lahko tudi zmagali, a se nam ni izšlo,« je oceno podal pomočnik selektorja Jaka Lakovič, branilec Klemen Prepelič pa meni, da se lahko reprezentanca iz porazov proti Izraelu in Turčiji ogromno nauči, ter optimistično dodaja: »Naša prihodnost je svetla.«

Dodajmo, da bo na EP zaradi poškodb manjkalo kar nekaj zvezdnikov. Zadnja, ki sta odpovedala sodelovanje zaradi zdravstvenih tegob, sta Grk Giannis Antetokounmpo in Srb Miloš Teodosić.