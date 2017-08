Podpeško jezero je ena od priljubljenih poletnih točk, kamor se ljudje z Brezovice, Vrhnike, iz Ljubljane in okoliških krajev hodijo osvežit. V jezeru so se domačini skozi zgodovino vedno kopali, v zadnjih letih pa so na brezoviški občini opazili, da se obisk povečuje, prihajajo tudi ljudje od drugod. V praksi torej Podpeško jezero je kopalna voda, čeprav glede na predpise nima tega statusa. Na to opozarja tabla, na kateri piše, da se kopalci kopajo na lastno odgovornost.

Obiskovalcem se obeta večje udobje

Kot pravi direktorica občinske uprave Brezovica Ivanka Stražišar, nič ne kaže na to, da bi Podpeško jezero kmalu ali sploh kdaj pridobilo status kopalne vode. Leži namreč na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje in ima status naravne dobrine, ki je po zakonu o varovanju narave visoko zaščitena. Sicer so julija objavili mikrobiološka testiranja, akreditirani laboratorij je analizo vode v Podpeškem jezeru na bakterijo E.coli in intestinalne enterokoke ocenil z odlično. Da bi razjasnili, kakšne so možnosti, da bi Podpeško jezero v bližnji prihodnosti vendarle dobilo status kopalne vode, naj bi se občina prihodnji mesec sestala s pristojnimi z ministrstva za okolje in prostor.

Kljub temu v poletnih dneh pri Podpeškem jezeru ne manjka kopalcev, ki bodo v prihodnji kopalni sezoni verjetno uživali v večjem udobju. Občina je prejšnji teden pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo lesenega stolpa in pokrite pohodne ploščadi, ki bo tudi prostor za poležavanje in sedenje ob jezeru. Nadaljevala se bo proti gozdu, kjer bo prešla v pohodno pot. Obiskovalci bodo lahko na informativnih tablah izvedeli več o naravni in kulturni dediščini Podpeškega jezera in okolice. Investicija bo znašala okoli 320.000 evrov. »To je vse, kar imamo namen narediti na območju jezera. Glede na gradbeno dovoljenje ter varovanje narave in kulturne dediščine več niti ni dovoljeno narediti,« je dejala Ivanka Stražišar.