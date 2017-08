Pogled na Vinarium, ki se kot najvišji razgledni stolp v državi (53,5 metra) na levi strani razgleda bohoti nad lendavskim gričevjem, poraščenim s trtami rizlinga, souvignona, chardonnaya, traminca in muškata, je zadnje, kar človek poleg ostudnega smradu iz lendavskih bioplinarn doživi na slovenski strani dolge panonske ravnice, katere dovolj široka, pretočna in kakovostno asfaltirana avtocesta povezuje Slovenijo z osrčjem njene vzhodne sosede Madžarske.

Do Blatenskega Kostela (Keszthely), od Lendave dobrih sto kilometrov oddaljenega in največjega mesta ob Blatnem jezeru, je dobra ura vožnje. Razgled z ravno speljane avtoceste ponuja neskončne njive koruze in sončnic, na obrobju horizonta se v nebo pnejo topoli in drugo za suho celinsko podnebje značilno drevje. V ponedeljek, dan po zajetnem paketu padavin, ki je v obliki nalivov in neviht precej, za deset stopinj, ohladil tudi ozračje na jugozahodu Madžarske, je bila avtocesta bolj prazna kot polna.

Povsem drugačna zgodba je cesta skozi Blatni Kostel, na gosto posejana s prodajalci domačih dinj in lubenic, ki se konča na razpotegnjenem parkirišču ob železniškem tiru. Za dvesto forintov oziroma slabih 70 centov na uro se da parkirati tik ob ozki peš »vpadnici« na plažo madžarskega morja, dobrih sto metrov dlje je parkiranje na praktično enakem parkirišču že zastonj. Od korenin razbrazdan in nikjer raven asfalt, iz katerega razpok raste trava, zarjavela in z bodečo žico obdana ograja, ki se konča v opuščeni lopi za prodajanje vstopnic ob velikem nogometnem igrišču z napol podrtimi tribunami, ne poraja kakšnega lagodnega počutja, a pogled na serijo trgovinic s plastičnim blagom za na plažo sprosti začetni vtis. Podobnost z direndajem, značilnim za najbolj nabasane istrske plaže, je velika.

Kič, umazana voda in vodni sprehajalci namesto kopalcev

Promenada na keszthelyjsko plažo ponuja ogromno: od vodnih igral, paviljonov in velikega spomenika madžarskim olimpijcem do senčnatega parka in obilja klopi v njem. Na desni se množijo trgovinice s poceni plastičnim kitajskim blagom, na levi gostilnice in lokali s hitro prehrano ter množica (Vzhodnih) Nemcev, Poljakov in Čehov. Tu pa tam kakšen radoveden par iz Nizozemske, kakšen Avstrijec in Danec, Slovenca v ponedeljek nismo srečali niti enega. Eni z napihnjenimi blazinami v rokah in z vozički pred seboj, drugi z gumijastimi natikači, zavitimi brki in velikim mobilnikom za pasom. Mladenič, ki pobira evro vstopnine za plažo, nas je mirno spustil na zelenico, v katero preide asfalt promenadne poti tik za mladeničevo mizo oziroma blagajno. Ljudi je za vzorec, plaža dolga, široka, prostorna. Zarjaveli kompleks toboganov na koncu blatnokostelske plaže priča o tem, da se po toboganih že dolgo ni spustil kakšen turist, prav tako je zgovorno pohajkovanje reševalca iz vode, ki se je še najraje zabaval z metanjem pikada.

Voda v Blatnem jezeru, ki velja za največje jezero srednje Evrope, je kalna. Mlečna in zelenkasta, vonj ima po mulju. Ob našem obisku je bila zaradi predhodnega dežja nekoliko hladnejša, a še zmeraj mlakužasto pretopla za resnično ohladitev, kar je glede na to, da je približno 77 kilometrov dolgo in med 4 in 15 kilometri široko jezero v povprečju globoko le nekaj nad tremi metri, pričakovano in logično. Povprečna temperatura jezera poleti se giblje nad 26 stopinjami Celzija.

Kopalcev oziroma bolje rečeno sprehajalcev po plitvem peščenem dnu Blatnega jezera je sicer bilo nekaj, a njihovo število je bilo v primerjavi z onimi, ki so se na prostrani travi ob jezeru ležeč na brisačah nastavljali soncu, zanemarljivo majhno. Kostelska plaža proti severovzhodu, kamor je obrnjeno Blatno jezero, izginja v horizont, iz katerega vsako uro pripluje ladja, obložena s turisti. Helka, pločevinasta dvajset metrov dolga barkača na dizelski pogon, ki je svojčas plula po Donavi, je na urejeni pomol raztovorila nekaj deset turistov, na drugi strani pomola je tisti trenutek izplulo plovilo – kombinacija gusarske ladje in kakšnega zgodovinskega primerka ameriškega parnika s paroma vodnih vetrnic ob strani – polno turistov. Odpluli so proti dobrih 60 kilometrov oddaljenemu polotoku Tihanyju, na katerem stojita znamenita benediktinska opatija in hotel, v katerem je dopustoval tudi nekdanji avstrijski nadvojvoda in prestolonaslednik Franc Ferdinand.

V mlečno zeleno brazdo za njimi se je zapodila kopica rac in rečnih galebov. Ribič, ki je ob vznožju pomola namakal trnek v kalno plitvo vodo, je v valove, ki so dodobra razmajali njegovo delovišče, zarobantil nekaj nerazločnega v maternem jeziku. Sunek vetra je razšumel trstiko ob stičišču kopnega z vodo in preplašena belouška se je z vijuganjem izgubila nekam med vodno rastlinje.