Država nadzoruje in preverja kakovost vode na vsega skupaj 48 naravnih kopališčih ob petih rekah, treh jezerih in morju. Zakaj tako omejen seznam?

Vsaj trikrat po 300 ljudi

Bistvenega pomena za določitev kopalne vode je število kopalcev, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor. Tako določa evropska direktiva, v Sloveniji pa smo mejo postavili pri 300 kopalcih, ki jih morajo na posameznem kopališču vsaj trikrat v kopalni sezoni našteti uradni opazovalci. »Pri določanju seznama kopalnih vod smo uporabili vse razpoložljive podatke o ocenjenem številu kopalcev, ki so jih imele ustanove, ki so v času določanja seznama na posameznih območjih izvajale monitoring kopalnih voda,« so navedli na ministrstvu.

Seznam lahko – z novelo uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda – spreminja le vlada, iz pojasnil okoljskega ministrstva pa izhaja, da to