Olimpija in Maribor bosta v nedeljski derbi – prvi v tej sezoni – krenila z enakim izhodiščem šestnajstih točk. Spektakel v Stožicah bo razkril, kdo od glavnih kandidatov za naslov prvaka je v boljši formi. Olimpija je spočita, saj ima po hitrem izpadu iz Evrope dovolj časa za regeneracijo, Maribor pa že mesec dni igra po dve tekmi na teden. Domžale so se že po šestih tekmah znašle v zaostanku sedmih točk, kar je posledica uspešnega nastopanja v kvalifikacijah za evropsko ligo, ki so psihološko in fizično iztrošile zasedbo trenerja Simona Rožmana. Niz porazov je uspelo prekiniti Rudarju, med tretjim in zadnjim mestom pa je razlika zgolj šest točk.

V dosedanjem poteku prvenstva je najbolj razigran ganski nogometaš Abass Issah, ki je pod vodstvom trenerja Igorja Bišćana postal motor Olimpije. Ljubljančane je v nedeljo z dvema goloma rešil muk v Dravogradu in v Dnevnikovem glasovanju znova postal najboljši igralec kroga. Komaj osemnajstletni Isaah si je v skupnem seštevku že nabral občutno prednost pred zasledovalci. Če bo še naprej igral tako navdahnjeno, bi ga Olimpija pozimi lahko prodala za ugodno odškodnino, čeprav je malo manjkalo, da bi ga ljubljanskemu klubu speljali že pred novo sezono. S petimi goli je hitri in vsestranski Issah, ki se v napadu znajde tako na centralnem položaju kot na krilu, trenutno drugi strelec tekmovanja. Proti Mariboru bo eden največjih adutov Olimpije, ki ima tako dolgo klop, da morajo igralci sedeti kar na tribuni.

V tokratnem glasovanju se je na drugo mesto uvrstil Martin Kramarič iz Maribora, ki je z rezervno postavo v zadnji sekundi ugnal Krško. Žiga Škoflek je v Domžalah začel zasuk po zaostanku z 0:2, Rifet Kapić je bil najopaznejši Goričan na gostovanju v Kranju, Leon Črnčič pa je že v prvi minuti dosegel zadetek na ponedeljkovi tekmi med Rudarjem in Celjem (2:1). Omenjeno peterico smo uvrstili tudi v najboljšo enajsterico šestega kroga. Najbolj razpoloženi vratar tega konca tedna je postal Luka Janžekovič (Aluminij) s štirimi obrambami v Domžalah. Med branilci smo izpostavili Mitcha Apauja (Olimpija), Tineta Kavčiča (Gorica) in Jeana Clauda Billonga ter Žana Kolmaniča (oba Maribor). V zvezno vrsto smo postavili še Ricarda Alvesa, ki v Olimpiji doživlja preporod, potem ko je Bišćan zanj našel primernejši položaj klasične desetice.