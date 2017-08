V Stožicah se drevi obeta dvoboj dveh različnih trenerskih slogov. Novi trener Olimpije Igor Bišćan je izredno miren. Med tekmo ne skače in ne kriči, po njej izgovorov ne išče v zunanjih dejavnikih (nedosojenih enajstmetrovkah), ampak v slabostih svoje ekipe, predvsem pa ne gleda nazaj, ampak le naprej. Marijan Pušnik, ki je znan po izjemno temperamentnem vodenju tekem, kar včasih spominja že na klovnovske vložke, je postavil temelje šampionske Olimpije v sezoni 2015/16, medtem ko je njegov drugi mandat letos spomladi trajal manj kot mesec dni. Glede na to, da Pušnik odlično pozna Olimpijo, bo tekma za Ljubljančane še zahtevnejša. Pušnik je imel po pričakovanju dirkaški start v Velenju z dvema zmagama, nato je doživel dva poraza, zato računa, da bo v Stožicah nadoknadil izgubljene točke.

V Novi Gorici so poskrbeli za novo odmevno kadrovsko potezo. Novi pomočnik Mirana Srebrniča je namreč postal Novica Nikčević, ki je bil pred leti eden osrednjih napadalcev v takratnem modro-belem dresu (na 70 tekmah je dosegel kar 44 zadetkov), pozneje je izkušnje nabiral na klopeh več klubov. Okrepitev je pravzaprav menjava za Andreja Komca. »Z Andrejem nismo našli skupnega jezika, zato nismo podaljšali sodelovanja,« pojasnjuje direktor kluba Sebastjan Komel . »Drugih novosti za zdaj ni, odločitev o tem, ali bo spet zaigral Rifet Kapić, je seveda v rokah trenerja Srebrniča,« odgovarja Komel še na najbolj vroče vprašanje v zvezi z igralci. V Novi Gorici pričakujejo prvo letošnjo zmago. Razlog za takšne načrte je predvsem predstava v Domžalah, od koder so prinesli prvo letošnjo točko. Dodaten optimizem daje tudi pogled na vsa štiri dosedanja srečanja z Aluminijem v Športnem parku, iz katerega so Kidričani vselej odšli poraženi, edini zadetek pa dosegli pred petimi leti. Njihova dodatna težava bo odsotnost branilcev Martinovića in Rodina, ki sta bila izključena proti Celju. Z disciplinirano igro bodo svojo priložnost iskali tudi v Novi Gorici.

KRŠKO – ANKARANjutri ob 18. uri, sodnik: Žganec

Ankarančani so pripravili še eno presenečenje v boju za preživetje, ki ima tudi veliko elementov kljubovanja vsem, ki jim nagajajo: izdatno so se okrepili in pravočasno ukrepali po rezultatsko neuspešnem uvodu v sezono. S sedmerico novincev, ki prihajajo iz Hrvaške, Italije, Grčije in Nigerije, in z idejo, da se kakšnega poišče še v Južni Ameriki, bo imel trener Vlado Badžim nenadoma enega širših igralskih izborov. S tega vidika bo zelo zanimivo videti, kako bo sestavil enajsterico za tekmo z ekipo, ki naj bi bila njihov tekmec za obstanek, čeprav je v tem trenutku tik za vodilnimi. Takoj po dvoboju z Mariborom je dejal, da bo prav gostovanje v Krškem pravi kazalnik konkurenčnosti in obenem tudi ena najzgodnejših tekem za obstanek. Pričakovati je, da bo novince postopoma dodajal ekipi. Krčani na prvo prvoligaško tekmo z nekdanjim drugoligaškim tekmecem prihajajo po odmevni zmagi v Velenju. So v vlogi favorita, eden njihovih adutov je tudi Miljan Škrbić, ki je s petimi zadetki na štirih tekmah vodilni strelec lige. Novinec na klopi Stipe Balajić se je že dobro ujel v novi vlogi, čeprav utegne biti tekma tudi zanj precejšnja neznanka, če bo Badžim že v Krškem uporabil svoje nove džokerje.

Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Jakolić, Krajcer, Ejup, Šturm, Nakić, Jovanović, Diyoke, Mujan, Škrbić, Mandić. Ankaran Hrvatini: Paal, Primc, Dautović, Pahor, Gliha, Klapan, Dodlek, Kidrič, Humar, Badžim, Delgado. Naš namig: 1.