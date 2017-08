Slovenski odbojkarji so v preteklosti na turnir stare celine odhajali z željo po kakšni zmagi, morda celo uvrstitvi v četrtfinale, zadnje prvenstvo v Italiji in Bolgariji pa je to v celoti spremenilo. Nastop v finalu proti Franciji pred dvema letoma in osvojena srebrna medalja nista povečala le želja igralcev in vodstva Odbojkarske zveze Slovenije, temveč tudi javnosti, ki na Poljskem pričakuje nov vrhunski dosežek. Ne brez razloga, saj so zlasti pripravljalne tekme v zadnjih tednih proti vrhunskim reprezentancam Poljske, Italije in Srbije pokazale, da so Slovenci v stiku s svetovnim vrhom.

Čeprav si v slovenskem taboru ne zatiskajo oči pred dejstvom, da bo njihova pot proti vrhu bistveno zahtevnejša, saj tokrat ne bodo mogli računati na podcenjevanje tekmecev in na element presenečenja, pa želja po odmevnem rezultatu ostaja. »Dobri rezultati zagotovo veliko povedo o kakovosti slovenske reprezentance. Mislim, da je bila srebrna kolajna veliko presenečenje za ves odbojkarski svet. A najprej je pomembno, da se prebijemo iz skupine, ki je resnično zahtevna,« je pred včerajšnjim odhodom v Krakov razmišljal slovenski selektor Slobodan Kovač in poudaril, da je prav slovenska skupina C s Španci, Rusi in Bolgari najzahtevnejša na prvenstvu.

A četudi Slovenci uvodni del opravijo z odliko, nadaljevanje ne bo nič lažje, saj se v primeru preboja v izločilne boje križajo s skupino, v kateri so aktualni svetovni prvaki Poljaki in zmagovalci svetovne lige Srbi. »Na to se ne smemo ozirati. Če hočemo kolajno, ki smo jo sposobni osvojiti, moramo tako ali tako premagovati vse tekmece. Če bomo igrali, kot znamo, in če bomo samozavestni in borbeni, lahko premagamo vsakogar,« pa meni kapetan Tine Urnaut. Po mnenju Korošca bo odločilnega pomena priprava na vsakega nasprotnika posebej, kar je tudi razlog, da je s soigralci taktične priprave začel šele po včerajšnjem prihodu na prizorišče.

Kot je znano, reprezentanca na Poljskem ne bo mogla računati na pomoč poškodovanega Klemna Čebulja, a je Kovač zamenjavo zanj našel v Alenu Šketu, ki je bil doslej kar nekoliko v senci 25-letnika. »Imamo nekaj težav, zaradi poškodbe je odpadel Čebulj, toda to mora biti dodaten motiv za preostale igralce. Predvsem za Šketa, ki je dovolj kakovosten, da ga uspešno nadomesti,« je prepričan slovenski selektor in optimistično dodaja: »Če se kocke sestavijo, je mogoče vse. Slovenija je ena od reprezentanc, ki z nekaj sreče lahko pride do kolajne. A o njej zdaj zagotovo ne smemo razmišljati, moramo iti s tekme na tekmo, moramo biti osredotočeni najprej na prvega, nato pa na vsakega naslednjega tekmeca. Moramo biti samozavestni, kakovost zagotovo imamo.«

Velja še zapisati, da bo Čebulj eden od štirih dobitnikov srebrne kolajne, ki na tokratnem tekmovanju ne bodo nastopili. Manjkali bodo še Uroš Pavlović, Jan Pokeršnik in Miha Plot, ki jih bodo zamenjali Sašo Štalekar, Urban Toman ter Žiga in Tonček Štern.