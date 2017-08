Tekmi proti lanskim zmagovalcem svetovne lige bodo po besedah selektorja Slobodana Kovača že dale jasnejšo sliko o pripravljenosti njegovih igralcev pred odhodom v Krakov. Če je na pripravljalnih obračunih proti Poljakom in Italijanom še veliko rotiral, taktiziral in uigraval, namerava v Zemunu razkriti vse karte in se tekmecu zoperstaviti z najmočnejšimi aduti. Pri tem po Matjažu Köku ne bo mogel več računati na Klemna Čebulja, za katerega je pred včerajšnjim odhodom v Beograd dokončno postalo jasno, da bo zaradi poškodbe trebušne mišice izpustil evropsko prvenstvo. »Še vedno čutim bolečino in imam zato še do konca tedna predpisan počitek. V začetku prihodnjega tedna, ko reprezentanca potuje na evropsko prvenstvo, odhajam v Milano, kjer bom v okviru kluba opravil rehabilitacijo,« je pojasnil Klemen Čebulj.

Nad odločitvijo 25-letnega sprejemalca se zdi še najbolj razočaran prav selektor, prepričan, da poškodba le ni tako resna, kot jo opisuje Čebulj. »Ne vem, kaj naj rečem. Njegova težava je v glavi, saj je bil poškodovan že lani. Iskreno mislim, da je imel na voljo dovolj časa, da se pozdravi in je z nami,« je še v ponedeljek razmišljal Slobodan Kovač in pristavil, »moje mišljenje je, da je izbiral med reprezentanco in klubom ter izbral slednjega. Imel sem priložnost ogleda njegovih treningov v klubu, kjer je počel stvari, za katere je dejal, da jih v reprezentanci zaradi poškodbe ni sposoben. Njegova poškodba se je pojavila, ko mu je klub poslal elektronsko pošto, da se mora 4. avgusta zglasiti na pripravah. Zaradi tega sem nekoliko razočaran. Ob igranju za reprezentanco moraš čutiti čast in ponos.«

Odsotnost udarnega člana slovenske izbrane vrste pa ni bil edini izziv, s katerim se je slovenski selektor soočal v času priprav. Kot velik perfekcionist je namreč prepričan, da igralci v zadnjem mesecu niso pokazali vsega, česar so sposobni, in da bi lahko trenirali še bolje. »Priprave za evropsko prvenstvo smo glede na dan položaj opravili po naših najboljših močeh. Vedno bi lahko bilo še bolje, a že na prijateljskih tekmah se je videl napredek. Vseeno sem mnenja, da še nismo prikazali igre, ki sem jo pričakoval, saj ekipa premore kakovost.«

Vzroke, da Slovenci še ne nastopajo na ravni, ki jo pričakuje 49-letni Srb, gre nemara iskati tudi v nedavnih zapletih po uspehu v svetovni ligi. Odločitev Mednarodne odbojkarske zveze, da Slovenijo kljub zmagi v drugem kakovostnem razredu ne povabi med elito, je pri odbojkarjih pustila močno psihološko sled. Posledice so vidne tudi na igrišču, saj je bilo na pripravljalnih tekmah zaslediti velike padce v koncentraciji. »Po dobrih predstavah v svetovni ligi in kvalifikacijah za svetovno prvenstvo sem pričakoval, da bodo priprave potekale z večjo mero entuziazma, a zaradi že znanih dogodkov smo jih pričeli iztrošeni. Igralcem skušam dopovedati, da kar se je zgodilo v svetovni ligi, se je. Zdaj je naloga domače zveze, da se s tem spopade, mi pa moramo svoje pokazati na igrišču. Prav psihološka priprava je v tem trenutku naša največja težava. V določenih trenutkih vidim igralce povsem iztrošene,« je še potarnal Kovač.