Na Balkanu se je odprla še ena politična fronta. Srbija je v nedeljo po hitrem postopku na posvet poklicala vse svoje diplomatsko osebje iz veleposlaništva v Skopju. Sodeč po besedah predsednika Aleksandra Vučića in zunanjega ministra Ivice Dačića se razlog skriva v pozitivnem stališču Makedonije do članstva Kosova v Unescu (Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo). To vprašanje je za srbsko politiko velikega pomena in vanj je v preteklosti vložila veliko diplomatskega napora. Po poročanju srbskih medijev naj bi se Makedonija celo pripravljala, da sama na dnevni red uvrsti glasovanje o članstvu Kosova v Unescu na zasedanju generalne konference, ki se začne 30. oktobra.

Zaev naj bi požrl besedo Makedonski premier Zoran Zaev je pred tremi meseci dejal, da bo njegova vlada do članstva Kosova v Unescu nevtralna. Enako naj bi prejšnji mesec zagotovil srbski premierki Ani Brnabić na balkanskem vrhu v Trstu. Zdaj pa je na novinarsko vprašanje o stališču Makedonije dejal, da bo vlada »upoštevala stališče večine članic EU«, kar je razumeti kot podporo članstvu Kosova v Unescu. To sicer ne bi bilo presenetljivo, kajti Zaev je vlado sestavil z albanskima strankama in brez njiju nima parlamentarne večine. Nekateri srbski analitiki so zato že pred časom opozarjali, da Zaev ne bo mogel držati besede in ostati nevtralen, ker mu politična realnost tega preprosto ne dopušča. Čeprav ni jasno, ali je to edini razlog za vrnitev srbskih diplomatov v Beograd, je takšno stališče uradnega Skopja za srbsko politiko zelo problematično. Srbija je leta 2015 vložila izredno veliko diplomatskega napora, da je Kosovu preprečila članstvo v Unescu – na koncu so Prištini zmanjkali trije glasovi do potrebnih 95. Takratna slovenska podpora članstvu Kosova je tudi nekoliko zamajala odnose s Srbijo, zanimivo pa je, da je za članstvo tedaj glasovala tudi makedonska vlada premierja Nikole Gruevskega, sodeč po podatkih o glasovanju, ki jih je objavila Politika.