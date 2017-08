Aplikacija allo je naslednica nekoč priljubljenega gchata, ki je uporabnikom Googlove elektronske pošte še do nedavnega omogočal izmenjevanje kratkih sporočil. Google je allo sicer predstavil že lani, vendar je bil takrat omejen zgolj na androidove mobilne telefone, poleg tega pa je bil zaradi kopice tehničnih pomanjkljivosti skorajda obsojen na pozabo.

Inženirji so morali zato konkretno pljuniti v roke, da jim je v letu dni uspelo razviti, kot kaže, uporabno različico aplikacije, ki deluje tudi na osebnih računalnikih. Vmesnik je videti simpatično, ne predstavlja pa nič kaj revolucionarno novega. Uporabnik ima na eni strani shranjene Googlove stike, na drugi strani pa aktivne pogovore. Komunikacijo pomagajo začiniti smeški in razne značke, ki smo jih vajeni od tovrstnih aplikacij (beri Facebookov messenger, instagram, snapchat…)

Allo veliko stavi tudi na svojega pametnega pomočnika oziroma pogovornega bota Google Assistant, ki je sicer še bolj v preizkusni fazi. Gre za umetno inteligenco, program, ki se uči o navadah in vedenjskih vzorcih uporabnika. Ta si zapomni, kaj vas zanima, kdaj vas kaj zanima in tako ponuja koristne personalizirane informacije. Pri Googlu vidijo svojega bota kot nekakšnega »ultra« pomagača, prvo vstopno mesto za uporabnike spletnih pogovorov, ki se bo združeval z boti drugih ponudnikov. Kako to deluje v praksi: recimo, da razmišljate o nakupu nove majice prek spleta. Obiščete spletno stran določenega ponudnika, tam brskate in izberete najljubšo. Če bi ta spletni ponudnik imel svojega bota, bi jim vi kot uporabnik zgolj poslali sporočilo prek aplikacije allo, bot bi vas vprašal, kaj si želite, vi pa bi mu to… povedali. Izognili bi se torej zgubljanju časa z brskanjem, primerjanjem in tako dalje.

Pogovorni boti v tovrstnih aplikacijah sicer niso nobena novost. Lani jih je za svojo aplikacijo messenger naznanil tudi Facebook in zunanji razvijalci so v tem času že ponudili zanimive alternative, čeprav za zdaj še ni čutiti množičnega navdušenja nad njimi.

Po nekaterih raziskavah uporabniki več časa preživijo v pogovorih na platformah za sporočila kot na samih družbenih omrežjih. Seveda je ta podatek najbolj zanimiv za oglaševalce in podjetja, ki želijo to pozornost izkoristiti v svoj prid. Najlepši primer za to je ponovno Facebook, ki je zgolj v nekaj letih prepričal oglaševalce, da svoje astronomske proračune že umikajo iz tradicionalnega oglaševanja in jih usmerjajo v omrežje facebook. Študije so si glede tega različne, vendar optimisti trdijo, da bodo oglaševalski proračuni že konec tega leta primarno usmerjeni v splet in ne več v televizijo in radio.

S tem v mislih ni presenetljivo, da je Google zagnal allo, ki bo izkoriščal oglaševalski potencial. Vendar je njihova strategija v zvezi s tovrstnimi aplikacijami na prvi pogled precej zmedena. V tem trenutku že imajo aplikacijo duo, ki je namenjena videoklicem. Nato ponujajo chat za pogovore in meet, ki je spet za videoklice in avdiokomunikacijo. Potem je tu aplikacija messages za pogovore prek SMS- in MMS-sporočil, nedavno pa so uvedli še pogovorno aplikacijo znotraj hčerinske platforme youtube. Skratka, kup aplikacij, ki služijo istemu ali pa vsaj zelo podobnem namenu… Ker pa je Google le Google, imajo vse omenjene aplikacije kljub nasičenosti trga po več deset milijonov uporabnikov.

Po nekaterih ocenah naj bi bila nova aplikacija allo namenjena predvsem trgom v vzponu. Indija je denimo velik delež tega. Podobne strategije se poslužuje tudi Facebook. Svojo aplikacijo whatsapp promovirajo bolj v razvijajočem se svetu, messenger pa v razvitejšem in bolje povezanem okolju.