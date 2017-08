Ljubitelji novotarij s področja pametnih telefonov že nestrpno pričakujejo 23. avgust, ko bo Samsung predstavil svojega najnovejšega paradnega konja galaxy note 8. Še bolj vroče bo verjetno septembra, ko bo Apple predstavil iphone 8. Čeprav sta datuma predstavitev najbolj pričakovanih pametnih telefonov pred vrati, pa v zadnjem obdobju veliko pozornosti pritegujejo napovedi o telefonu proizvajalca, ki se na tem področju doslej še ni izkazal.

Ameriško podjetje Red se je namreč odločilo obrniti smernice na področju pametne telefonije, v kateri se izdelovalci telefonov trudijo v svojih napravah ponuditi vse boljše kamere in fotoaparate. Red je namreč podjetje, ki je zaslovelo z izdelavo vrhunskih modularnih kamer, s katerimi so posneli številne filmske uspešnice, kot so Hobit, Marsovec, Varuhi galaksije 2, z njimi pa bodo snemali tudi naslednje dele Avatarja. Čeprav bi od takšnega podjetja pričakovali, da bo največ pozornosti pri lastnem mobilnem telefonu posvetilo kameri, ni tako. Ta bi verjetno res utegnila biti zelo kakovostna, največ zanimanja pa je napovedani telefon hydrogen one požel zaradi obljub, da bo imel poseben zaslon, ki bo omogočal gledanje 3D-vsebin brez posebnih očal.

Po doslej razkritih napovedih bo imel hydrogenov zaslon diagonalo 5,7 palca oziroma okoli 14,5 centimetra, uporabnik pa bo lahko na njem preklapljal iz običajnega dvodimenzionalnega pogleda v 3D-pogled in celo poseben hologramski pogled 4-view. Ta naj bi uporabniku omogočal vsebino gledati z več različnih kotov, pod pogojem, da bo fotografija posneta s tehnologijo za snemanje tako imenovanega multiskopskega prikaza. Kot je na uporabniškem forumu pojasnil Redov izvršni direktor Jim Jannard, je glavna značilnost pogleda 4-view, da pri ustvarjanju predstave prostorske umeščenosti snemanega predmeta doda dva kota tradicionalni 3D-tehnologiji. Ta je namreč stereoskopska, kar pomeni, da sliko zajema z dveh kotov. Če bo podjetju uspelo izpolniti obljube, bo to ena največjih inovacij na področju pametnih telefonov od prvega iphona, ki smo ga dobili pred desetimi leti.

Telefon bo poganjal operacijski sistem android in bo po napovedih vključeval režo za spominske kartice microSD, s katerimi boste lahko povečali spominski prostor naprave, vhod za slušalke, režo USB-C ter kameri na sprednji in hrbtni strani telefona. Kakšni bosta kameri, trenutno ni znano, so pa pri podjetju razkrili, da bodo tudi pri mobilniku močno stavili na modularnost. Tako bo vgrajeno kamero mogoče nadgraditi s precej zmogljivejšo kamero, ki se bo kot poseben nastavek priklopila na hrbtni del telefona. Ker so sinergije danes pomembne, pa imajo v načrtu, da bo lahko mobilnik služil tudi kot monitor, ki se lahko poveže z njihovimi profesionalnimi kamerami.

Čeprav je telefon požel veliko zanimanja, je treba opozoriti, da še ni blizu izida. Doslej niti ni izdelan dovršen prototip. Izbranci, ki so že imeli priložnost preizkusiti napravo, so v roke dobili dve različni. Ena naj bi ponazarjala končni zunanji videz naprave, ki je masivnejši od trenutno modnih supertankih telefonov, druga pa ponuja izkušnjo njenih zmogljivosti. Predvideni izid je trenutno nekje v začetku prihodnjega leta, da gre za poseben razred telefonov, pa razkriva tudi cena. Ta se že v akcijskem obdobju pred izidom naprave začne pri vrtoglavih nekaj več kot tisoč evrih.