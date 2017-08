O nosilki zlate kolajne najboljše balvanske plezalke na stari celini je odločil dodatni krog, obračun dveh tekmovalk, ki sta bili izenačeni na vrhu po finalu. V superfinalu je bila od slovenske plezalke boljša 19-letna srbska predstavnica po rodu iz Niša Staša Gejo, ki živi in študira v Mariboru, zadnja štiri leta pa je v Sloveniji trenirala pod vodstvom slovenskega trenerja Gorazda Hrena, selektorja članske reprezentance naše države, ki je tudi osebni trener Janje Garnbret.

»Sem zelo zadovoljna s srebrno medaljo. Superfinale je bil res zanimiv. Ko sem odplezala zadnji balvan v finalu sem bila res zelo zadovoljna s svojim plezanjem. Potem ko so mi povedali, da sem v superfinalu, je najprej sledil šok, ker nisem vedela, kako je sploh možno, da se to lahko zgodi. Po eni strani mi je bilo res noro, po drugi strani pa sem čutila dodatno nervozo, a tudi navdušenje in sem izziv z veseljem sprejela. V superfinalu je bil en skok, s katerim nisem bila najbolj zadovoljna. Boljše bi bilo, če bi bil en težek balvan, na katerem bi lahko res plezala, ne pa da en skok odloča o evropski prvakinji. Ampak vseeno. Zadovoljna sem s svojim plezanjem in se veselim večernega finala svetovnega pokala. Je bilo zanimivo. Najprej sem mislila, da se bom merila s Shauno Coxsey, kar je bilo za pričakovati. Potem ko sem ugotovila, da bom s Stašo sem bila vesela, saj sva prijateljici in občasno trenirava skupaj enkrat na mesec,« je dejala Garnbretova.

Osemnajstletna Korošica je naslov evropske prvakinje, svojega prvega v članski konkurenci, osvojila v kombinaciji, na naslov evropske prvakinje v posamičnih disciplinah pa bo morala še počakati. Na evropskem prvenstvu v težavnosti v začetku julija v Campitellu v dolini Fassa je pristala tik pod stopničkami na četrtem mestu, kar je skupaj s srebrom v balvanih na EP v balvanskem plezanju v Münchnu zadoščalo za končno zlato odličje. Kombinacija treh disciplin športnega plezanja, težavnost, balvani, hitrost, bo tudi na sporedu olimpijskih iger leta 2020 v Tokiu.