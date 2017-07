»Res sem zelo vesela, da mi je uspelo ponoviti lanske zmage na prvih treh tekmah svetovnega pokala, predvsem pa sem zelo vesela današnjega plezanja, saj sem se res sprostila, uživala in šla do konca. Finalna smer je bila že na pogled težja od smeri v Chamonixu in Villarsu, zato sem zelo zadovoljna, da sem dobro odplezala. Veliko mi pomeni, da vem, da lahko dobro odplezam tudi težke smeri,« se je veselila mlada Garnbretova, ki je za gib ugnala drugouvrščeno Belgijko Anak Verhoeven in za tri gibe tretjeuvrščeno Južno Korejko Jain Kim.

»Vsako tekmo jemljem kot posebno tekmo, kot novo zgodbo. Ne vem, zakaj se na prvenstvu in svetovnih igrah ni sestavilo, kot sem si želela, morda sem imela malo premalo sreče, očitno pa se na tekmah svetovnega pokala res dobro zberem,« je še dodala Garnbretova, letos četrta na evropskem prvenstvu v težavnosti in druga na svetovnih igrah.

V finalu je nastopila še ena Slovenka, Mina Markovič, ki pa je po napaki sredi stene na koncu pristala na osmem mestu.