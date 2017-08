»Vodstvo la lige je zaprosilo špansko nogometno zvezo RFEF za minuto molka pred vsemi nogometnimi tekmami konec tedna,« so zapisali na spletni strani la lige. »Na ta način se bo profesionalni nogomet poklonil žrtvam napada in izrazil sožalje svojcem žrtev in njihovim prijateljem ter solidarnost v težkih trenutkih,« so še zapisali v vodstvu la lige.

Nova sezona prve lige španskega nogometnega prvenstva se bo začela danes s tekmama Leganes - Alaves in Valencia - Las Palmas, Barcelono čaka prvi dvoboj sezone v nedeljo proti Real Betisu.

»Pri Barceloni izražamo globoko žalost in zgroženost nad terorističnim napadom, ki je udaril v srce našega mesta, la Ramblo. Klub izraža podporo in sožalje žrtvam ter njihovim družinam in prijateljem ter tudi vsem prebivalcem mesta in njegovim obiskovalcem. V znak spoštovanja bodo vse zastave na klubskih objektih visele na pol droga, nogometaši obeh ekip pa bodo ob začetku prvenstva nosili žalne trakove,« so sporočili iz Barcelone.

Na napad v Kataloniji so se takoj odzvali tudi pri tekmecu Real Madridu: »Izražamo globoko sožalje v zvezi z napadi v Barceloni in v klubu stojimo v podporo žrtvam, njihovim družinam in prijateljem. Upamo na najhitrejše možno okrevanje vseh, ki so bili v incidentu poškodovani,« so zapisali pri Realu.