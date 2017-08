Katalonske oblasti so že zaprle postaje podzemne železnice v bližini prizorišča dogodka. Pozvale so tudi, naj se ljudje ne odpravljajo proti Katalonskemu trgu. Španski El Pais medtem navaja policijske vire, ki so časniku razkrili, da je voznik pobegnil iz vozila in stekel s prizorišča. Policija je medtem sporočila, da dogodek obravnava kot terorističen napad.

Po podatkih britanskega Guardiana je vozilo na Ramblo vstopilo pri Katalonskem trgu in peljalo proti jugu. Britanski medij poroča še, da je vozilo drvelo po ulici, nakar je trčilo ob kiosk in se ustavilo. Španski TV3 poroča, da se je oborožen moški zatekel v turško restavracijo v bližini Ramble in tržnice Boqueria.

Na posnetkih španske televizije RTVE s prizorišča dogodka je bilo videti tri osebe, ki so ležale na tleh. Na pomoč so jim priskočili policisti.

Rambla je sicer ena glavnih atrakcij med turisti, ki obiščejo katalonsko prestolnico, in vodi po središču mesta od Katalonskega trga do Kolumbovega spomenika ob obali. Sprehajališče v sredini ulice na obeh straneh meji na cesto, odprto za promet.