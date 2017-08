Tožilstvo je 49-letnega Ljubljančana Bojana Kajfeža, ki je aprila z osmimi streli iz pištole vzel življenje najemnici lounge kluba Pržan Petri K., obtožilo umora in povzročitve splošne nevarnosti. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so nam pojasnili, da se obramba zoper obtožnico ni pritožila, tako da bo ta avtomatično postala pravnomočna z dnem razpisa predobravnavnega naroka. Ta trenutno sicer še ni razpisan.

Pristopil k mizi in hladnokrvno streljal

Tisti, ki so bližje Kajfežu, so že takoj po umoru pripovedovali, da je Petri K. posodil okoli 20.000 evrov in ji pomagal pri obnovi lokala. Denarja mu Petra K. menda ni vračala, sam pa naj bi bil na koncu dolžan že 70.000 evrov, zaradi česar ga je čakal rubež hiše. Kajfež naj bi bil sicer na Petro K. dokaj močno navezan, čeprav nikoli nista bila partnerja.

Znanci žrtve pa so po drugi strani vedeli povedati, da naj bi bil Kajfež do Petre K. zelo zaščitniški, celo ljubosumen, s posojenjem denarja pa naj bi si domišljal, da sta poslovna partnerja in da skupaj vodita lokal. Prav tako naj bi Kajfež svoji žrtvi že v preteklosti grozil, tako da se ga je Petra K. bala.

Očitno upravičeno. Na velikonočni ponedeljek je Kajfež odšel v lokal, najprej sedel za svojo mizo, kasneje pa pristopil k mizi, za katero je sedela Petra K., in streljal. Na letnem vrtu gostilne so bili tudi drugi gosti, celo otroci. Čeprav so o napadu takoj obvestili reševalce, ti 38-letni materi dveh otrok niso mogli rešiti življenja.