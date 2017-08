Obujanje rasnega sovraštva v ZDA: Sejali so veter…

Trumpova nepriljubljenost v ZDA (in širše) postaja že prislovična, a velja spomniti na zadnjo Bloombergovo javnomnenjsko merjenje in primerjavo s poraženo demokratsko tekmico Hillary Clinton. Sredi prejšnjega meseca je bila njena priljubljenost še za dve odstotni točki poraznejša od predsednikove, kar samo potrjuje trdno zasidrano oceno, da so imeli ameriški volilci na lanskih novembrskih volitvah pred sabo dve katastrofalni izbiri in se med njima hazardersko odločili za tisto z več (političnimi) neznankami.