Trump je v soboto obsodil nasilje številnih strani, v nedeljo je Bela hiša brez njega izdala obsodbo rasizma. Predsednik je enako storil šele v ponedeljek, ko je prekinil dopust v New Jerseyju in prišel v Washington.

Po tem ko se je ameriški predsednik sestal z generalnim tožilcem Jeffom Sessionsom in direktorjem FBI Christopherjem Wrayem, je sporočil, da so na ministrstvu za pravosodje že odprli civilno tožbo zoper sobotni napad, ko je moški z avtomobilom namerno povozil 32-letno žensko.

»Z vsemi močmi obsojamo sovraštvo, nasilje in rasizem. V Ameriki za to ni prostora,« je bil direkten Trump, po tem ko so tako republikanci kot demokrati izpostavljali, da sobotnega napada ni dovolj obsodil. »Rasizem je zlo, tisti, ki izvajajo nasilje v njegovem imenu so kriminalci, vključno s člani Ku Klux klana, neonacisti in rasisti,« je še dodal.

Pomanjkanje jasne obsodbe sprožilo val ogorčenja Pomanjkanje jasne obsodbe rasizma in nacizm a je spravila v obup redke preživele veterane druge svetovne vojne, ki so umirali v boju proti ideologiji, ki jo sedaj doma širijo ljudje, ki se imajo za domoljube. Vidni republikanski politiki v kongresu niso čakali na Trumpa in so bili nemudoma jasni ter ostri. Trumpov svetovalec za nacionalno varnost general Herbert McMaster je dejal, da ni dvoma, da gre za terorizem. Nekdanji direktor za komunikacije Bele hiše z najkrajšim rokom trajanja Anthony Scaramucci je za televizijo ABC povedal, da naj bi bil za Trumpovo mlačno izjavo kriv politični strateg Bele hiše in skrajni desničar Steve Bannon in okrepila so se mnenja, da so Bannonu dnevi na položaju šteti. »Vsi živimo pod istimi zakoni, ne glede na barvo kože. Vsi pozdravljamo isto zastavo in vsi smo spočeti od vsemogočnega Boga,« je še dodal Trump.