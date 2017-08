Že ko je Anja Krašovec zapuščala osnovno šolo, ji je bilo jasno, da »nisem oseba, ki bi po ves dan sedela ob knjigah, raje se učim iz izkušenj. Vpisala sem se na srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, saj sem vedela, da bom tam dobila dobro splošno podlago.«

Že v drugem letniku se je prvič srečala s zametki podjetništva. »Na šoli so uvedli Ustvarjalnikov podjetniški krožek. Bilo mi je všeč. Po letu dni so me pri Ustvarjalniku povabili, naj zanje organiziram tedenske podjetniške dogodke. To sem počela do konca srednje šole.«

Semester šolanja na omenjeni univerzi stane 15.000 evrov, a Anji je na podlagi motivacijskega pisma uspelo dobiti štipendijo v vrednosti deset tisočakov, drugo so primaknili starši. Za preživetje je dekle ob študiju v prostem času delalo. »Za eno od slovenskih podjetij, naše najboljše zagonsko podjetje, sem vodila kanale na njihovih družbenih omrežjih, facebooku, twitterju, instagramu. Da, v ZDA so zveze vse! Verjamem, da je v življenju najpomembneje, da si v pravem trenutku na pravem kraju, s pravimi ljudmi,« poudari Anja Krašovec.

Ker je 20-letnica ob slovesu od dijaštva čutila, da klasičen študij na eni od fakultet ni zanjo, je z vsemi štirimi zgrabila priložnost na Watsonu, ki se ji je ponudila v Ustvarjalniku. »Vedela sem, da je ne smem zamuditi. Od nekdaj sem si želela iti v ZDA, a ves študij bi bil predrag. Za tujce namreč stane četrt milijona dolarjev in takšnega zalogaja si moji starši nikakor ne bi mogli privoščiti. Watson je torej prišel kot naročen. Matija Goljar mi je napisal priporočilo, tudi eden od tamkajšnjih profesorjev, ki sem ga spoznala, ko je prišel v Ljubljano na sklepno konferenco Ustvarjalnika, me je podprl in leta 2015, takoj po maturi, sem odpotovala,« pove.

V štirih mesecih se je ogromno naučila

Čeprav je njena študijska avantura trajala le štiri mesece, zatrjuje, da se je ogromno naučila. »Tam so bili ljudje z vsega sveta in še danes so kot moja družina. Podjetniška družina. Zdi se mi, da sem od kratkega študija iz ZDA prinesla več, kot bi mi doma lahko dala štiriletna fakulteta. V Sloveniji je poudarek le na teoriji, jaz pa sem dobila neprecenljiva praktična znanja. No, najbolje je to združiti, zato sem se po vrnitvi vpisala na ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Namreč, četudi bi v ZDA končala daljši študij, tu tista diploma ne bi veljala. Vedela pa sem, da bi diploma predvsem mojim staršem in starim staršem veliko pomenila. Zato sem rekla v redu,« razlaga sogovornica.

Zaradi študija v ZDA je Anja Krašovec zamudila prve tri mesece predavanj na ekonomiji, a ko se je »vklopila«, je hitro ugotovila, da ji študij tam ne ustreza, čeprav je uspešno opravila nekaj izpitov. »Preskok je bil prevelik, prehud zame, ljudje so čisto drugačni, miselnost in študij pa tudi. Odločila sem se odnehati. Zdaj študiram na smeri družbena omrežja, PR in marketing po spletnem sistemu na fakulteti Doba,« razlaga.