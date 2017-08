»Makedonija je moj dom in dom moje družine že 11 let. Vložil sem velikanske vsote v razvoj športa v državi,« je v pismu, ki ga je napisal kot odgovor na kritike in žaljivke, da naj bi klub za tekmo zadnjega kroga kvalifikacij med Vardarjem in turškim Fenerbahcejem dvignil cene vstopnic, začel Samsonenko.

Nadaljeval je, da nobena cena vstopnic ne more povrniti njegovih finančnih vložkov v makedonski šport. »Dovolj je. Nikoli me niso tako žalili in poniževali, kot v zadnjih dneh. Sprejel sem odločitev, čeprav zelo težko. To je moja zadnja sezona, ko bom vlagal v tri makedonske klube,« je zapisal ruski poslovnež, ki bo klub predal nekdanjim lastnikom, a jim ga bo zapustil v »odličnem stanju, s številnimi lovorikami, ugledom in brez dolga.«

Samsonenko je po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia sporočil še, da bodo vstopnice za tekmo med Vardarjem in Fenerbahčejem stale pet evrov, ne glede na to, za kateri sektor jih bodo navijači kupovali. Tistim, ki so vstopnice že kupili, bo povrnil razliko. Pred tem so vstopnice za omenjeni nogometni obračun stale med 32 in 50 evrov.