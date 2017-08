Severna Koreja je danes podrobneje predstavila svojo najnovejšo raketno grožnjo ZDA. Sprva je Pjongjang po državni tiskovni agenciji KCNA objavil, da načrtuje izstrelitev raket v bližino otoka Guam, ki je ameriško odvisno ozemlje v zahodnem Tihem oceanu s strateško pomembnim vojaškim oporiščem v bližini Korejskega polotoka in Kitajske. Zdaj pa dodaja, da namerava v kratkem preizkusiti štiri rakete vrste hwasong-12. Priprave na izstrelitev so po navedbah poveljnika strateških sil korejske ljudske armade generala Kim Rak Gyoma tako rekoč končane in se čaka samo še na ukaz velikega vodje Kim Jong Una. KCNA je navedla, da bodo rakete tedaj preletele nebo nad Japonsko, in sicer čez Hirošimo in prefekturo Koiči, njihova skupna pot bo dolga 3356,7 kilometra, trajala pa bo 1065 sekund. Rakete bodo padle na območje mednarodnih voda 30 do 40 kilometrov od Guama.

Pjongjang sporoča, da gre za poskus in ne napad

Severna Koreja redno grozi z raketnimi napadi tako ZDA kot njihovim azijskim zaveznicam, tokrat pa se je odločila za nenavadno natančno predstavitev načrtovane provokacije. Ta sledi dvema uspešnima poskusoma medcelinskih raket in več poskusom z izstrelki krajšega dosega, s katerimi grozi predvsem Južni Koreji in nekoliko bolj oddaljeni Japonski. Masao Okonogi z japonske univerze Keio je za Reuters ocenil, da hoče Pjongjang s podrobno predstavitvijo sporočiti, da testiranje raket seli iz japonskega morja dlje v Tihi ocean in da ne gre za dejanski napad na Guam. Za ameriško stran in tudi širšo mednarodno skupnost, ki je zaradi raketnega in jedrskega programa proti Severni Koreji sprejela že vrsto sankcij, je tovrstna razlaga brezpredmetna, saj so Pjongjangu tovrstni poskusi prepovedani z resolucijo Združenih narodov. Nov moment pa v nevarnem trmoglavljenju Pjongjanga predstavljajo ugotovitve ameriških obveščevalnih služb, o katerih je v torek poročal Washington Post. Severni Koreji naj bi namreč že uspelo narediti takšno jedrsko konico, ki je dovolj majhna za namestitev na balistično raketo dolgega dosega, ta pa bi glede na nedavni uspešen preizkus dosegla tudi Chicago.

O dejanskih ameriških reakcijah se še vedno samo ugiba. Japonska je medtem sporočila, da bo rakete, če bodo usmerjenje čez njeno ozemlje, sestrelila, skoraj zagotovo pa naj bi to po mnenju vojaških analitikov storile ZDA, ki imajo v regiji trenutno šest plovil, opremljenih s protiraketnimi sistemi Aegis, na samem Guamu pa je nameščen še bolj sofisticiran sistem THAAD, kakršnega zdaj nameščajo tudi v Južni Koreji. Skupno poveljstvo vojske Južne Koreje je Pjongjang znova opozorilo, da se bo v primeru napada na Južno Korejo ali ZDA soočil z »močnimi in odločnimi povračilnimi ukrepi zaveznic«.

Dvigovanje napetosti na Daljnem vzhodu je do neke mere vznemirilo svetovne borze, kjer indeksi padajo že tretji dan, Evropska unija pa je danes razširila seznam sankcij proti Severni Koreji v skladu s sobotno resolucijo varnostnega sveta ZN. Na evropskem seznamu sankcij proti Severni Koreji so zdaj že 103 osebe ter 57 podjetij in organizacij. Evropski svet pa je sporočil, da bodo skušali čim hitreje implementirati tudi druge dele nove resolucije ZN.