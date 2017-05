Po besedah Plave se je Štern ukvarjal s piramidno shemo, zaradi prevar se je znašel v hudi finančni stiski, številnim je bil dolžan veliko denarja. Njega naj bi večkrat prosil za posojilo, ki mu ga je dal, ko pa mu lani do dogovorjenega datuma ni vrnil določenega zneska, je po navedbah Plave raje šel na policijo in si izmislil to zgodbo. Po njegovem je šlo za dolžniško-upniško razmerje in ne za izsiljevanje.

To naj bi se sicer začelo leta 2011, Štern pa se je bal zase in za družino, zato je denar izročal Plavi in Urošu Kepicu, ki je že priznal krivdo in dobil pogojno zaporno kazen.