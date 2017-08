Skoraj sto gasilcev se je konec minulega tedna bojevalo s požarom pri Divači, ko je vlak zanetil iskro, zaradi katere je zagorelo grmovje in gozd ob železniški progi, ogenj pa je uničil približno štirideset hektarjev veliko območje. Še bolj uničujoči so bili ognjeni zublji le nekaj dni zatem. Na komenskem Krasu se je s požarom, ki je zajel približno 130 hektarjev veliko območje, bojevalo kar 250 gasilcev. Vzrok požara pristojne službe še preiskujejo.

V obeh primerih so gasilci na pomoč pri gašenju poklicali tudi helikopter Slovenske vojske, na Krasu sta denimo požar iz zraka gasila kar dva vojaška helikopterja in še turbopropelersko letalo PC-6. Dežurne posadke letalstva Slovenske vojske so namreč na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku vsak dan v pripravljenosti. Od julija sta podnevi v 15-minutni pripravljenosti dva helikopterja in še en v 120-minutni pripravljenosti. Letos so dežurne posadke tako opravile že 304 posredovanja, največkrat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, sledita pa posredovanje pri reševanju v gorah in pomoč pri gašenju požarov.

800 litrov z enim preletom Prav pomoč iz zraka je pri gašenju požarov pogosto nepogrešljiva, je poudaril namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel. »Kombinacija gašenja s tal in iz zraka je izjemno učinkovita,« pravi Dervodel. Turbopropelersko letalo PC-6 lahko namreč z enim naletom odvrže približno 800 litrov vode, helikopterji, ki lahko vodo zajemajo tudi iz bližnjih jezer in rek ter iz bazenov, ki jih na terenu postavijo in s cisternami polnijo gasilci, še več. »Vodja intervencije na terenu je tisti, ki presodi, če je pomoč helikopterja ali letala pri gašenju potrebna. Najprej aktivira najbližja gasilska društva, potem pa, če oceni, da bi bilo dobro gasiti tudi iz zraka, zaprosi za pomoč helikopter ali letalo,« je sodelovanje opisal Dervodel. Letos so dežurne vojaške letalske posadke pri gašenju požarov pomagale že sedemnajstkrat, pri tem pa so na pogorišča odvrgle 500.000 litrov vode.

Več nesreč in več turistov A ne le z gašenjem požarov v naravi in industrijskih objektih, dežurne posadke imajo letos na terenu tudi sicer polne roke dela. Število posredovanj je namreč v primerjavi z lanskim letom občutno naraslo. Kot je ob tem pojasnil poveljnik 151. helikopterske eskadrilje podpolkovnik Igor Lanišnik, so največje povečanje opazili predvsem v poletnih mesecih. Če so denimo lani dežurne helikopterske posadke junija na pomoč poletele 21-krat, julija pa 54-krat, so junija letos našteli 66 reševanj, minuli mesec pa kar 97. »V Sloveniji je vse več turistov, ki se vozijo po cestah, hodijo v gore in se ukvarjajo z adrenalinskimi športi. Tudi to je en od vzrokov, da se je število nesreč povečalo,« je nekaj razlogov naštel Dervodel, medtem ko je Lanišnik izpostavil tudi manjše število intervencij, ki jih je opravila policijska letalska enota. Policija je namreč bolj obremenjena tudi zaradi dela v Mariboru, kjer od lani helikoptersko nujno medicinsko pomoč ponuja še iz baze na mariborskem letališču. Tudi zato so posledično vojaške posadke na Brniku opravile več intervencij.