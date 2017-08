V zadnjih dneh je več kot 300.000 Francozov podpisalo spletno peticijo, v kateri nasprotujejo opredelitvi vloge, ki naj bi jo imela soproga predsednika Francije. Emmanuel Macron namreč namerava čez nekaj tednov, kot pravi sam, »določiti okvir« javne vloge svoje 24 let starejše žene Brigitte Macron. Podpisniki zavračajo možnost, da bi imela predsednikova žena svoj proračun in bi zato prejemala javna sredstva, to pa vidijo tudi kot nasprotje temeljni usmeritvi novega zakona o morali v političnem življenju, ki je Macronov pomemben projekt. »Poslanci in senatorji ne bodo smeli več zaposlovati svojih soprog, žena Emmanuela Macrona pa naj bi bila izjema. To je protislovje,« pravijo kritiki.

Del javnega mnenja na drugi strani peticijo ostro napada kot mačistično in reakcionarno, češ da hoče naloge predsednikove žene omejiti na skrb za rože in kuhinjo. Velika večina soprog preteklih predsednikov Francije je svoj položaj »priveskov« doživljala negativno, tudi zato, ker njihov položaj ni bil določen in so se lahko uveljavljale le z različnimi pobudami zunaj formalnih okvirov.

Nekateri ocenjujejo, da gre pri peticiji predvsem za politikantski manever, s katerim želijo nasprotniki iz opozicije, predvsem iz radikalne levice, očrniti Macrona, češ da hoče posebne ugodnosti za svojo ženo. Macron je v resnici opustil svoj prvotni namen, da bi soprogi predsednika omogočil uradni položaj prve dame, kot ga ima v ZDA. Zdaj hoče na internetu samo objaviti dokument, v katerem bo zapisano, kaj je njena javna vloga. Ta ji tako ali tako pripada, saj je med drugim že opravila nekaj obiskov, prav tako ima tri sodelavce in urad v Elizejski palači. Ne gre torej za pravno utemeljitev njenega statusa, poleg tega ne bo dobivala plače.

Dobrodelnost predhodnic Vse predhodnice Brigitte Macron so morale na neki način delovati v javnosti. Predvsem so se, tako kot je od njih pričakovala javnost, izkazale v dobrodelnih dejavnostih. Yvonne de Gaulle, žena utemeljitelja pete republike, je na primer vodila fundacijo za invalidne otroke, Danielle Mitterand je bila znana zlasti po solističnih akcijah, kot je bilo srečanje z Dalajlamo, Carla Bruni Sarkozy se je borila proti nepismenosti. Za Valérie Trierweiler, ki je bila do januarja 2014 partnerica predsednika Françoisa Hollanda, pa je znano, da je imela mesečni proračun 37.000 evrov, ki ji jih je predsednik dajal iz svojih velikih sredstev za potovanja in reprezentanco. V zadnjih 40 letih so vse za svoje delovanje imele na razpolago nekaj zaposlenih, a brez vsake pravne ali normativne podlage. Macron zdaj poskuša položaj predsednikove žene napraviti bolj jasen in transparenten. Brigitte Macron, ki ji naziv »prva dama« ni preveč pri srcu, se usmerja k šolstvu, k invalidom in avtistom, zavzema se tudi za enakopravnost med spoloma. Morda je njena glavna vloga – kot pri njenih predhodnicah – da je psihološka opora predsedniku v težkih trenutkih. Za zdaj jo mediji in javnost zelo cenijo.