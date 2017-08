V petek so nepovezanega poslanca, nekdanjega člana SDS, Andreja Čuša iz okrožnega državnega tožilstva v Kranju obvestili, da je bila kazenska ovadba zoper njega uradno zavržena. »V zadnjih šestih mesecih sem bil zaradi odhoda iz SDS žrtev poskusa tako javnega kot medijskega linča s strani najvplivnejših političnih igralcev SDS na slovenskem političnem parketu. Tako je februarja letos spletni medij Nova24TV objavil sporni posnetek,« dogodek osveži nepovezani poslanec in snovalec nove stranke na desnici Naprej Slovenija Čuš. »Tudi ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja opustitve tožbe so podali v SDS, verjetno zato, ker sem razkril imena oseb na posnetku, potem pa so morali na tožilstvu po uradni dolžnosti začeti postopek,« je rekel Čuš.

D. Ž., G. P., M. K. in L. L. – vsi razen prvega člani SDS in razmeroma vidni občinski funkcionarji – so fantje, ki se na posnetku domnevno pripravljajo na uživanje kokaina (njihova imena hranimo v uredništvu). D. Ž. naj bi sicer že leta 2011 doletel disciplinski ukrep zaradi posnetka in je zato moral iz stranke izstopiti (sam je sicer razlog za izstop zanikal). G. P. je predsednik Slovenske demokratske mladine (SDM) v občini Oplotnica in tamkajšnji občinski svetnik, pred časom pa je stažiral pri evropski poslanki SDS Romani Tomc v Bruslju. Snemalec M. K. je bil prav tako član SDM, zadnji na posnetku pa je L. L., član občinskega odbora v Slovenski Bistrici. Obrazi vseh, razen Čuša, so bili na posnetku zakriti.