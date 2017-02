Nepovezani poslanec Andrej Čuš, sicer nekdanji poslanec SDS, na omenjenem posnetku sicer droge ne uživa. Posnetek je komentiral v javnosti in predstavil, kot je navedel na twitterju, svojo »plat zgodbe poskusa politične likvidacije s strani Janeza Janše«.

Čuš je danes ponovil, da je posnetek nastal konec leta 2011, po delovnem posvetu in seji podmladka SDS, ki ga je tedaj vodil. Po posvetu so se po njegovih besedah zabavali na Bledu, ob vrnitvi v center, v katerem so prenočili, pa je iz ene od sob slišal razbijanje. Ob vstopu je bil priča dogajanju, kot je razvidno na posnetku. Prisotne je opozoril ter pozval, naj prenehajo, z dogajanjem pa da je seznanil vodstvo stranke. Po Čuševih besedah je oseba, ki je snemala, zatrdila, da je posnetek zbrisala.

Čuš naj bi posnetek poslal Janši in generalni sekretarki A ga je, kot pravi, čez leto dni prejel na svoj mobilni telefon, posredoval pa ga je tudi predsedniku stranke Janši ter tedanji generalni sekretarki Anji Bah Žibert. Pred tem, ko je Čuš januarja 2013 prevzel poslanski mandat od Branka Mariniča, pa ga je Bah Žibertova posvarila, da je vprašanje časa, kdaj bo posnetek prišel v javnost, če bo prevzel funkcijo, je zatrdil Čuš. Dodal je še, da v skladu z navodili generalne sekretarke dogodka tudi ni prijavil policiji. Danes sicer obžaluje, da tega ni storil že ob samem razkritju dogajanja. A kot pojasnjuje, je bil star 21 let, zmeden in v strahu. Čuš še poudarja, da je v času nastanka posnetka treniral judo in bil podvržen stalnemu testiranju na droge. V četrtek je pozval k testiranju poslansko skupino SDS, stranko pa k razkritju identitete drugih prisotnih na posnetku. Ti so po Čuševih navedbah še vedno člani stranke, razen oseba, ki je najbližje drogam na mizi, ki da je morala zaradi posnetka že tedaj izstopiti iz SDS. V SDS konkretno ne odgovarjajo, ali so posnetek od Čuša res prejeli. Je pa Janša na twitterju navedel, da Čuš "glede mamilarskega posnetka debelo laže. Vprašanje je zgolj ali to počne v treznem ali opitem stanju". Tudi Bah Žibertova je na družbenem omrežju zapisala, da se Čus vse bolj zapleta, da manipulira in zavaja. »Očitno ima res velik problem. Na ta način svojih težav ne bo rešil,« je navedla.