Nakup psa terja kar nekaj resnih odločitev in nikakor ne sme biti posledica trenutnega navdiha ali samo ljubezni do psov. Ko se zavestno odločite tudi za pasmo psa ali zgolj za mešanca, je treba poiskati pravega, predvsem odgovornega vzreditelja. Slednjega najpogosteje najdemo doma, v Sloveniji – kaj pa če želimo pripeljati psa iz tujine, denimo iz Anglije?

Ko gre za premik oziroma uvoz psa, tudi mačke ali belega dihurja, morajo biti ob izvozu v Slovenijo živali opremljene s potnim listom EU za hišne ljubljenčke in elektronskim mikročipom (transponder), opraviti morajo tudi cepljenje proti steklini. In ravno pri slednjem se znajo stvari navadno zaplesti – a le če bodoči lastnik in vzreditelj nimata pravilnih informacij.

Uvoz necepljenega kužka

Kot so nam povedali v odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, je uvoz hišnega ljubljenčka precej enostaven. »Največ vprašanj je o cepljenju živali, saj mora od trenutka, ko je žival cepljena proti steklini, do takrat, ko jo lahko tudi dejansko uvozimo oziroma izvozimo, preteči določen čas. Ravno zato uredba (EU) št. 576/2013 o netrgovskih premikih hišnih živali dopušča izjeme za živali, ki so stare manj kot 12 tednov in še niso bile cepljene proti steklini,« razloži Eva Rop, odvetniška pripravnica. Dodaja: »V tem primeru je potrebna le posebna izjava, ki jo predloži lastnik ali pooblaščena oseba, iz katere je razvidno, da hišne živali od skotitve do uvoza oziroma izvoza niso imele nobenega stika z divjimi živalskimi vrstami, ki so dovzetne za steklino.« Izjava – gre za obrazec, ki je dostopen na spletni strani – mora biti napisana tako v jeziku države, iz katere se žival izvaža, kot tudi v slovenskem jeziku, da ni težav na mejnih prehodih. Omenjena uredba pa opredeljuje tudi uvoz živali, ki so stare od 12 do 16 tednov in ki so bile v matični državi že cepljenje proti steklini, a še vedno ne izpolnjujejo veljavnih pogojev glede obdobja veljavnosti cepljenja. »Obdobje veljavnosti cepljenja se namreč začne z vzpostavitvijo zaščitene imunitete, ki sledi najmanj tri tedne po koncu protokola cepljenja, ki ga zahteva proizvajalec za primarno cepljenje,« pravi Eva Rop iz odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki.

Ko žival v družbi novega lastnika pripotuje v novi dom, čaka novopečenega lastnika še nekaj obveznosti. V primeru, da žival še ni bila cepljena, lastnik za to poskrbi pri veterinarju, kjer mora v osmih dneh od prihoda v Slovenijo uvoz živali prijaviti tudi lastnik že cepljenega mladička. »Ravno tako se pri veterinarju opravi prenos lastništva na elektronskem mikročipu,« še razloži Eva Rop, ki se je s primerom uvoza psa iz Anglije v Slovenijo za eno izmed strank ukvarjala pred kratkim.