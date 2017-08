Tri zmage brez poraza. To je izkupiček slovenske košarkarske reprezentance po dveh tednih in pol priprav na evropsko prvenstvo. V tem obdobju rezultat na preizkusnih tekmah niti ni v ospredju, a jasno je, da uspehi ustvarjajo boljšo klimo v moštvu. Na pokalu Adecco v Mariboru je Slovenija brez Anthonyja Randolpha, ki se bo iz ZDA vrnil konec tedna, v petek na kolena spravila Madžarsko in v nedeljo še Češko, z igro pa ni posebej navdušila. Toda časa za uigravanje in piljenje strelske forme bodo imeli reprezentanti še dovolj, zato prave osnove za kakršno koli zaskrbljenost za zdaj ni. Izbrana vrsta bo treninge po prostem ponedeljku nadaljevala danes v Zrečah, kjer ne bosta več prisotna Erazem Lorbek in Gregor Hrovat. Prvi po triletni odsotnosti z igrišč ni pokazal dovolj, da bi zadovoljil selektorjeve kriterije, prav tako ne drugi, a je zanj Igor Kokoškov prepričan, da bo v prihodnosti del reprezentance.

Eden tistih, ki je v Mariboru pokazal največ, je bil hkrati prvi osmoljenec turnirja. 20-letni Vlatko Čančar je pred oglednikoma NBA moštva Denver Nuggets, ki ga je kot 49. izbral na letošnjem naboru, v petek dosegel osem točk in ujel pet odbitih žog, v nedeljo pa 14 in zbral prav tako pet skokov. A ko je slabi dve minuti pred koncem nedeljskega obračuna lovil enega izmed čeških igralcev v protinapadu, je v želji po blokadi nerodno pristal in obležal v bolečinah. Parket je zapustil ob pomoči soigralcev, včeraj pa se je po temeljitih zdravniških pregledih izkazalo, da poškodba ni težje narave in da bo zaradi zvina gležnja odsoten največ deset dni. »Od Čančarja zahtevam večjo energijo v obrambi. Je profil igralca, kot je bil nekoč Scottie Pippen – dober atlet s širokim razponom rok, kar mora izkoriščati v obrambi in polniti raketo ter pobirati odbite žoge. To potrebujemo,« je jasen Igor Kokoškov.

Slovenski selektor je sicer na nedeljski tekmi proti Češki videl napredek v igri, ki ga je po njegovem prinesel Goran Dragić. Zanj pravi, da je pravi vodja in kapetan ekipe ter da sprva ni načrtoval, da bo toliko igral, a se je fizično dobro počutil. Košarkar moštva NBA Miami Heat je odlično sodeloval z Luko Dončićem, ki je bil še tretjič zapored najboljši posameznik Slovenije in v igro reprezentance prinaša novo dimenzijo. Dobro deluje tudi naveza obeh branilcev z Gašperjem Vidmarjem, ki s surovo močjo pod košema deluje izredno suvereno. Več bo selektor na prihodnjih tekmah zagotovo zahteval od Jake Blažiča, Eda Murića, Klemna Prepeliča ter Saše Zagorca, ki še niso našli prave strelske forme, kot tudi obrambe celotnega moštva, ki je v Mariboru pokazala kar nekaj lukenj. »Zagotovo sta mi bila všeč energija in boj igralcev, ki so si močno želeli dveh zmag pred domačimi navijači. Splošno gledano pa preveč zadovoljen ne morem biti. Čehi so atipično moštvo z igralci, ki so fizično močni, se veliko gibljejo in mečejo z vseh položajev. Podoben nasprotnik na evropskem prvenstvu bo Poljska. V igri imamo še veliko prostora za napredek, ki ga bomo dosegli le z delom. Tega se fantje zavedajo. Gremo v pravo smer, a daleč od tega, da bi bili blizu tistemu, kar želimo pokazati na evropskem prvenstvu,« je še povedal selektor Igor Kokoškov.