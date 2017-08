Izjave:

Igor Kokoškov: »Tekma je bila atipična, saj Češka igra precej drugačno košarko, kot smo je vajeni. A po drugi strani nam je ta tekma prišla prav, saj podobno košarko goji tudi Poljska, ki je naš prvi tekmec na evropskem prvenstvu. Generalno gledano sem zadovoljen s predstavo, saj so fantje pokazali, da so si želeli zmage in da se hoteli publiki predstaviti v čim boljši luči. Mislim, da gremo v pravo smer, vendar moramo čim bolje izkoristiti vse prihodnje treninge, saj jih zaradi pogostih potovanj ne bo več toliko kot do zdaj. Ob koncu bi se rad zahvalil Erazmu Lorbku in Gregorju Hrovatu za njun doprinos reprezentanci.«

Goran Dragić: »Prvi polčas smo odigrali kar solidno, naredili nekaj točk prednosti, nato pa smo popustili, a v zaključku vseeno zasluženo prišli do zmage. Čaka nas še precej dela, zlasti na fizični pripravljenosti, saj se nam pozna, tudi meni osebno, da imamo težke noge in da ne zdržimo cele tekme v istem ritmu.«

Gašper Vidmar: »Vedno je lepo zmagati, pa če jo to prijateljska tekma ali prvenstvena. Igrali smo nekoliko bolje kot na prejšnjih dveh, vendar se nam še pozna, da smo v začetni fazi in da imamo pred seboj še veliko treningov. Delati bomo morali na malenkostih; danes smo na primer zgrešili veliko odprtih metov za tri točke, 'zicerjev', prostih metov ... V enem tednu bomo skušali vse to popraviti in v Opatiji premagati Hrvate.«