Cuthbertova se je svetu predstavila kot 18-letnica na OI v Melbournu leta 1956 in zmagala na 100 in 200 metrov ter s štafeto na 4 x 100 metrov. Leta 1964 je na igrah v Tokiu osvojila še olimpijski naslov na 400 metrov. V času kariere je dosegla devet svetovnih rekordov, samo leta 1958 štiri. Od avstralskih športnikov ima več zlatih olimpijskih kolajn le plavalec Ian Thorpe.

»Betty je bila zlato dekle atletike in nacionalna herojka. Zelo žalostno je, ko izgubiš tako izjemno šampionko. Z boleznijo se je borila vrsto let in pokazala izjemen pogum, a kar je najpomembneje, vedno se je smejala,« je ob smrti Cuthbertove dejal predsednik avstralskega olimpijskega komiteja John Coates. Cuthbertovi so bolezen, ki jo je prikovala na invalidski voziček, odkrili leta 1969. Je članica hiše slavnih Mednarodne atletske zveze in avstralske atletike.