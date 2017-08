Jamajški sprinterski superzvezdnik Usain Bolt je v finalu teka na 100 metrov na svetovnem prvenstvu v Londonu osvojil tretje mesto. Za Bolta je bila to zadnja tekma v karieri v posamični konkurenci, na SP bo nastopil le še v štafeti 4 x 100 m. Čeprav je velika večina pričakovala zmagoslaven zaključek kariere najboljšega sprinterja vseh časov, občinstvo ni bilo pretirano razočarano. Kljub vsemu je bil to večer ene največjih športnih ikon.

Vsa tekmovanja so bila namreč slabe četrt ure pred finalom na 100 m že končana, vseeno pa je londonski stadion ostal poln do zadnjega kotička, ko je v startne bloke stopil Bolt in njegovi tekmeci v kraljevskem sprintu. Vse je bilo pripravljeno za spektakel, vreden jamajške strele, ki pa jo je najprej začinil nagec. Ta je stopil na start, posnemajoč Boltovo strelo, nato pa mu je nekajkrat uspelo uiti varnostnikom, preden so ga podrli na tla ter ga odstranili s proge.

Ognjeni plameni za Bolta, žvižgi za Gatlina Sprinterji so na sceno stopili pet minut pred startom in poželi tako glasno spodbudo, kot si jo je v prostoru s 60.000 ljudmi mogoče zamisliti. Svoje so k čarobnosti Boltovega slovesa dodali še ognjeni plameni ob stometrski razdalji. Vsi, razen Gatlina, ki so mu bili po dopinških prekrških namenjeni žvižgi, so poželi odobravanje, Bolt pa je presegel vse. Sledila je skoraj popolna tišina, ki so jo prekinjali vse glasnejši vzkliki Bolt, Bolt ... Ter znova tišina pred strelom startne pištole. Po teku se mu je priklonil celo tokratni zmagovalec, 35-letni Američan, ki mu res ni bilo lahko, saj ga je občinstvo v Londonu izžvižgalo ob vsaki priložnosti. Celo v trenutku čustvenega zmagoslavja, kar resnično ni bilo na mestu. Za svoje pretekle grehe je odslužil svojo kazen, njegovo izjemno predanost in tekmovalni karakter pa je pohvalil celo Jamajčan, ki je bil prav tako med kritiki Gatlina, ko se je ta pred leti znašel v težavah zaradi jemanja nedovoljenih poživil. Bolt s svojim dosežkom sicer ni bil zadovoljen: »Razočaran sem, vedel sem, če bom počasen na startu, da bom v težavah.« V današnjem finalu je srebro sicer osvojil še en Američan, Christian Coleman (9,94).