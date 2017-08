Agencija RS za okolje (Arso) je predvsem za zahodno polovico Slovenije napovedala do večera lokalna neurja z nalivi, sunki vetra in točo, zato je za ta del države izdala oranžno opozorilo.

Neurje s točo je tako okoli 15. ure najprej zajelo naselja Podstenje, Šembije, Zarečje in Topolc v občini Ilirska Bistrica. Posredovali so gasilci, vzpostavili so tudi občinski štab civilne zaščite Ilirske Bistrice. Po prvih podatkih je bilo poškodovanih vsaj 14 objektov.

V Razkrižju je strela udarila v stanovanjsko hišo. Zagorelo je ostrešje in posredovali so prostovoljni gasilci iz Razkrižja in Ljutomera. Strela je poškodovala tudi drevo v Veliki Nedelji v občini Ormož, ki je zato oviralo promet. Na Pšati v občini Domžale pa je okoli 22. ure zaradi udara strele zagorela transformatorska postaja. Ogenj je ugasnil že pred prihodom gasilcev.

V kampu na Bledu so se zaradi udara strele podrla tri drevesa in so morali nekaj prikolic prestaviti na varno mesto. O udaru strele poročajo tudi iz avtokampa v Luciji.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je močan veter povzročal preglavice tudi na območju Kobarida, kjer je burja odkrila streho hiše, delno je odkrilo tudi bakreno streho cerkve. Zaradi močnega vetra so omejili promet na regionalni cesti Selo-Vogrsko.