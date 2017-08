Zlet v celoti organizirajo prostovoljci, ki za svoje delo niso plačani drugače kot z obilico izkušenj, mnogimi novimi prijateljstvi in lepimi spomini.

»Na začetku smo rekli, joj, kaj delamo? Kje se lotiti, kaj početi? Potem pa je šlo, kot domine,« je začetno zadrego pri organizaciji opisala Jasna Vinder, glavna organizatorka zleta. Funkcijo je bila pripravljena prevzeti zato, da vidi, koliko zmore, predvsem pa zaradi ekipe, s katero se razume in ji lahko zaupa tudi najtežje naloge. »Starost pri tem ne šteje veliko. Predvsem izkušnje, te pa se pri tabornikih hitro pridobi.«

Tri dni svobode

Čeprav se je zlet uradno začel že prejšnji torek, so člani na taborni prostor ob Velenjskem jezeru začeli prihajati šele v četrtek. Prve tri dni tabora so namreč preživeli na pohodu – bivaku, kot mu pravijo taborniki. Razdeljeni v skupine oziroma taborniške »vode«, z desetimi člani in polnoletnim »vodnikom«, so pohod začeli z ene izmed sedmih začetnih točk. Dobili so le zemljevid, denar za hrano in kraj, kjer so lahko skupaj z dvanajstimi drugimi vodi prespali drugo noč, predvsem pa navodilo, da morajo do četrtka opoldne priti na zbirni prostor.

Prostovoljno osebje jim je med potjo pripravilo zabavne dejavnosti, med njimi so bile najbolj obiskane mehurčkanje (zorbing), veslanje na deski (supanje) in lokostrelstvo. A obisk ni bil obvezen – člani so z vodnikom lahko sami izbrali dejavnosti in se odločili, kakšno pot bodo ubrali. Člani voda Sivk iz Škofje Loke so se odločili za »eno svojo pot ob vodi,« po napornem celodnevnem pohodu, med katerim ni manjkalo kopanja, pa so se šli še mehurčkat.