25. svetovnega skavtskega jamboreeja, ki se je začel minuli torek, se udeležuje okoli 43.000 tabornikov in skavtov iz vsega sveta. Zaradi vročinskega vala s temperaturami okoli 35 stopinj Celzija jih je več sto potrebovalo zdravniško oskrbo. Južnokorejska vlada je v luči visokih temperatur na pomoč poslala vojaške zdravnike in klimatizirane avtobuse.

Skavtske skupine iz ZDA in Velike Britanije so konec tedna zaradi ekstremnega vremena že prekinile udeležbo na dogodku. Sprva so organizatorji dejali, da se bo jamboree kljub vremenu nadaljeval, nato pa so bili zaradi bližajočega se tajfuna Khanun prisiljeni napovedati premestitev. Vlado v Seulu so pozvali, naj pomaga pri evakuaciji udeležencev.

Južnokorejske oblasti so danes izpostavile, da premestitev srečanja v Seul ne pomeni konca dogodka. Za premestitev bodo na območje napotili okoli 1000 avtobusov, kamp pa bodo po evakuaciji zaprli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rekordna slovenska odprava na jamboreeju

Tajfun Khanun naj bi Južno Korejo prešel v drugi polovici tedna ter prinesel obilno deževje in močan veter. Po navedbah južnokorejske tiskovne agencije Yonhap bodo udeleženci jamboreeja taborni prostor začeli zapuščati v torek zjutraj, kar so danes za STA potrdili tudi pri Zvezi tabornikov Slovenije.

Ob tem so pojasnili, da je letošnja slovenska odprava na jamboreeju, ki jo organizira Zveza tabornikov Slovenije, rekordna in šteje 320 ljudi. Od tega je 216 udeležencev, starih od 14 do 18 let, več deset ljudi pa je članov vodstva odprave, vodnikov in mednarodnega osebja, starih 18 let ali več.

Po njihovih besedah zaradi visokih temperatur in vlažnosti doslej nihče iz slovenske odprave ni potreboval zdravniške oskrbe, iz države pa bodo odšli v skladu s prvotnim razporedom. Dodali so, da zaključna prireditev jamboreeja, ki bo predvidoma 11. avgusta na stadionu, zaenkrat ni odpovedana in da program na tabornem prostoru danes poteka nemoteno.

Svetovni skavtski jamboree je mednarodno srečanje mladih skavtov. Začetnik skavtskega gibanja Robert Baden-Powell je prvi jamboree organiziral leta 1920 na stadionu Olympia v Londonu. Besedo jamboree je vzel iz jezika enega od afriških plemen, pomeni pa noro praznovanje oziroma srečanje plemen. Besedi je želel dati nov pomen - prijaznega in veselega druženja mladih. Poteka na štiri leta, vsakič v drugi državi, je razvidno iz spletne strani Mlad.si.