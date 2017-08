Šest od sedmih slovenskih atletov se je slovenski javnosti predstavilo pred odhodom na svetovno prvenstvo v atletiki, ki se bo v petek začelo v Londonu. Tina Šutej je namreč z vodstvom reprezentance odpotovala že na začetku tega tedna, saj jo že prvi dan čakajo kvalifikacije v skoku ob palici. Poleg Šutejeve bo brez izpolnjene norme v London odpotovala še skakalka v višino Maruša Černjul, obe pa sta dobili pravico, ker sta na svetovni lestvici v svojih disciplinah uvrščeni med najboljših 32 atletinj na svetu. Preostaja peterica slovenskih atletov je izpolnila norme. Najmlajša med njimi Agata Zupin celo v dveh disciplinah (na 200 m in 400 m ovire), kar je redkost, ki potrjuje, da s trenerjem Damjanom Zlatnarjem odlično napredujeta. Slovenski dres bodo na olimpijskem stadionu nosili še Luka Janežič (400 m), Rok Puhar (maraton), Martina Ratej (kopje) in Anita Horvat (400 m).

Za slabše razpoloženje od želenega je v slovenskem taboru poskrbel Luka Janežič. Najboljši slovenski atlet te sezone, evropski prvak v konkurenci do 23 let in prvi Slovenec, ki je na en stadionski krog tekel pod 45 sekundami, je namreč staknil hudo virozo. Potem ko se je na svetovno prvenstvo pripravljal na Rogli, je šlo vse narobe. »Še nikoli se nisem počutil tako slabo. Imel sem visoko telesno temperaturo in bil povsem izčrpan. Če bi me pred dvema dnevoma vprašali, ali bom odpotoval v London, bi rekel, da ne. Danes se počutim nekoliko bolje. Odpotoval bom na Otok in videl, kaj lahko storim. Če se ne bom počutil stoodstotno, ne bom tekmoval. V tako močni konkurenci je mogoče doseči vrhunski rezultat le maksimalno pripravljen,« je pojasnil Janežič. Že pogled nanj je razkril, da je precej slaboten, saj je v zadnjih dneh izgubil precej kilogramov.

»Čaka nas vrhunec tako domače kot svetovne sezone. Slovenska reprezentanca ne bo preveč številna, bo pa kakovostna in mlada. Veseli me, da se rod slovenske atletike pomlajuje. Osebno bi bil zadovoljen z eno uvrstitvijo v finale, ki jo lahko povsem realno pričakujemo od Martine Ratej. Kar zadeva Luka Janežiča, mu vsi želimo najboljše. Ne smemo pozabiti, da je bila Tina Šutej lani finalistka olimpijskih iger. Verjamem, da lahko prav v Londonu skoči najbolje v sezoni. Kot tudi Maruša Černjul, ki je v preteklosti dokazala, da je najboljša na velikih tekmovanjih. Agata Zupin, Anita Horvat in Rok Puhar bodo debitanti, ki so si z izpolnjenimi normami priborili nastop na največjem atletskem tekmovanju,« pravi Vladimir Kevo, vodja slovenske atletske stroke.

Omenimo, da je Slovenija doslej na svetovnih prvenstvih osvojila štiri kolajne. Metalec kladiva Primož Kozmus je v letih od 2007 do 2011 osvojil komplet odličij, Gregor Cankar pa je bil leta 1999 v Sevilli tretji v skoku v daljino. Žensko kolajno na SP slovenska atletika še čaka, medtem ko imata Brigita Bukovec in Jolanda Čeplak v žepu olimpijski odličji.