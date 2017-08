Zaradi visoke vročine in trebušnih težav tik pred SP je Janežič dolgo okleval, preden je potrdil nastop. Nato je na prizorišču SP enaindvajsetletnik iz Vodic že v četrtek opravil dva dobra treninga, po današnjem na ogrevalnem delu olimpijskega kompleksa pa je dejal: »Treninge sem dobro opravil, počutim se veliko bolje, jasno, da ne optimalno, in bom nastopil. Cilj ostaja polfinale, finalni nastop bi bil presenečenje, ki pa je možno.«

Danes bo tekel ob 10.54 v drugi skupini, v kateri ima drugi izid sezone; boljši v skupini je le olimpijski zmagovalec, branilec naslova in svetovni rekorder Wayde Van Niekerk. Trije najhitrejši in še šesterica preostalih po času se bodo uvrstili v polfinale.

Boltovo slovo od posamične konkurence

Tridesetletni Bolt, enajstkratni svetovni in osemkratni olimpijski prvak, je po zanj dokaj običajnem počasnem startu na koncu z zanesljivo zmago v skupini dosegel skupno osmi čas prvega kroga (10,07), v katerem je bil najhitrejši njegov rojak Julian Forte, ki je edini tekel pod 10 sekundami (9,99).

»To pa je bilo kar slabo, počasi sem prišel iz startnih blokov, ki že tako niso moje priljubljeno orodje, ti pa so najslabši, kar sem jih izkusil. Moral bom čim prej sestaviti ta start, saj ne morem v nedogled ponavljati takega zaključka,« je menil Bolt, ki pa je kljub majhnemu številu tekem in neprepričljivi sezoni še vedno prvi favorit za končni uspeh.

Ponovno je požel val navdušenja s strani 60.000 gledalcev, ki so nedolgo pred tem žvižgali in kričali Američanu Justinu Gatlinu, nekdanjemu svetovnemu prvaku, ki pa je v preteklosti po osvojenih olimpijskih in svetovnih naslovih dobil prepoved nastopanja zaradi jemanja nedovoljenih poživil.

»Gledalci me sploh ne motijo, osredotočil sem se na tekmo in zmagal v skupini. Bolt je videti zelo dobro. Ima dolge noge in odtod malo počasnejši izhod iz startnih blokov, toda zelo dobro ohranja energij za zaključek.«

Usain Bolt je daleč najuspešnejši udeleženec na dosedanjih 15. atletskih svetovnih prvenstev; doslej je osvojil 11 zlatih in dve srebrni medalji ter skupaj 13; eno več, vendar manj žlahtnih, ima njegova rojakinja Merlene Ottey, ki je v zaključku športne poti nastopala za Slovenijo.