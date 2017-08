Domačini se že dolgo sprašujejo, kdo je sladoledar, ki jih tako razvaja. V resnici je to sladoledarka Anita Bagola, ki je prepričana, da je sladoled nekaj, s čimer se je treba pocrkljati. Zato jo najbolj osreči, kadar jo kdo pocuka za rokav in jo prosi, naj mu naredi njegov najljubši okus sladoleda: »Ravno kakšen teden nazaj me je gost spomnil na breskev z belo čokolado, ki sem jo že skoraj pozabila. No, pa so prišle ravno prav mehke briške breskve in sem naredila ta okus ter ga razveselila.«

Žar, s katerim razlaga o sladoledu, res daje slutiti, da je slaščičarstvo njen konjiček, ne poklic. Po poklicu je sicer grafičarka, a je že dvajset let predana sladoledu. Začelo se je tako, da je kot študentka prodajala sladoled v Konjskem repu, in ker ni bilo druge izbire, je začela tudi delati sladoled. Pravzaprav se učiti. Nato jo je Darko Simončič iz gostilne Krpan, ki je imel tedaj v najemu tudi gostilno Figovec, povabil, da bi delala pri njem, ker mu je bil všeč njen sladoled. In je šla. Dvanajst let je delala sladoled za Figovec. Prodajali so ga pred gostilno in kmalu se je o njem razširil glas, da je odličen. »V tistih časih, konec devetdesetih, je bil to res zelo poseben sladoled,« se spominja. Že takrat je poskušala biti pri izdelavi sladoleda najbolj naravna in se ni preveč ozirala na to, kaj so počeli drugi.